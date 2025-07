Musetti e Arnaldi in campo: il programma di oggi

Inizia il terzo turno al Masters 1000 di Toronto , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Due gli azzurri in campo, entrambi protagonisti sul Centrale. Si parte alle 18.30 con Lorenzo Musetti che affronterà lo statunitense Alex Michelsen , n. 34 della classifica mondiale. Un confronto inedito, ma un test importante per Lorenzo che cerca continuità dopo il buon esordio contro l'australiano Duckworth. Nella notte italiana, invece, spazio a Matteo Arnaldi che sfiderà il n. 1 del tabellone, il tedesco Sascha Zverev . C'è un solo precedente tra i due che risale allo scorso febbraio, sul cemento di Acapulco, dove vinse Zverev al termine di una battaglia di quasi tre ore.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.