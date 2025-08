Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby Michelsen-Tien, poi Khachanov-Ruud. Nella notte in campo Rune e Zverev. In chiave Italia riflettori su Errani e Paolini, impegate contro Ostapenko e Krejcikova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Iniziano gli ottavi di finale al Canada Open , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Senza azzurri impegnati in singolare, i riflettori saranno puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini che a Montreal sfideranno la coppia Ostapenko/Krejcikova per un posto nei quarti di finale. Ottavi di finale anche a Toronto dove aprirà il programma il derby statunitense tra Alex Michelsen e Learner Tien. A seguire l'interessante sfida Khachanov-Ruud. Nella notte, infine, toccherà a Sascha Zverev e Holger Rune , rispettivamente contro l'argentino Cerundolo e l'australiano (e campione in carica) Popyrin.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.