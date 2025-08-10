Paolini e non solo: il programma di oggi su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orari

cincinnati open

ACincinnati è il giorno del debutto in singolare di Jasmine Paolini. L'azzurra affronterà la greca Sakkari. In campo anche Bronzetti. Nel maschile tocca a Darderi e a Nardi. Debutto anche per Alcaraz e Zverev. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Sarà una super domenica di tennis al Masters 1000 di Cincinnati, tutta da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel femminile è il giorno del debutto di Jasmine Paolini. L'azzurra, numero 9 del ranking Wta, affronterà la greca Maria Sakkari (numero 65 al mondo). Oltre a Paolini, in campo al secondo turno anche Lucia Bronzetti che sfiderà la testa di serie numero 15 Daria Kasatkina. Nel maschile, invece, inizia il Masters 1000 di Cincinnati di Luciano Darderi contro l'argentino Francisco Comesana. In campo anche Luca Nardi che dopo la vittoria all'esordio su Tirante se la vedrà contro la testa di serie numero 25 Denis Shapovalov. Tra i big ci sarà l'esordio di Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur, mentre Sascha Zverev (anche lui al debutto) affronterà la wild card Nishesh Basavareddy.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17: PAOLINI (Ita) vs Sakkari (Gre)
  • a seguire: Rublev vs Tien (Usa)
  • a seguire: Alcaraz (Spa) vs Dzumhur (Bos)
  • a seguire: Griekspoor (Ola) vs Medjedovic (Srb)
  • non prima della 1: Shelton (Usa) vs Carabelli (Arg)
  • a seguire: Garcia (Fra) vs Muchova (Cec)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: DARDERI (Ita) vs Comesana (Arg)
  • a seguire: Mensik (Cec) vs Quinn (Usa)
  • a seguire: NARDI (Ita) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire: Nakashima (Usa) vs Blockx (Bel)
  • non prima della 1: Svitolina (Ukr) vs Krejicikova (Cec)
  • non prima delle 2.30: Zverev (Ger) vs Basaraveddy (Usa)

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 17: Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire: BRONZETTI (Ita) vs Kasatkina (Aus)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

