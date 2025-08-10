Paolini e non solo: il programma di oggi su Sky

ACincinnati è il giorno del debutto in singolare di Jasmine Paolini. L'azzurra affronterà la greca Sakkari. In campo anche Bronzetti. Nel maschile tocca a Darderi e a Nardi. Debutto anche per Alcaraz e Zverev. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà una super domenica di tennis al Masters 1000 di Cincinnati, tutta da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel femminile è il giorno del debutto di Jasmine Paolini . L'azzurra, numero 9 del ranking Wta, affronterà la greca Maria Sakkari (numero 65 al mondo). Oltre a Paolini, in campo al secondo turno anche Lucia Bronzetti che sfiderà la testa di serie numero 15 Daria Kasatkina . Nel maschile, invece, inizia il Masters 1000 di Cincinnati di Luciano Darderi contro l'argentino Francisco Comesana . In campo anche Luca Nardi che dopo la vittoria all'esordio su Tirante se la vedrà contro la testa di serie numero 25 Denis Shapovalov . Tra i big ci sarà l'esordio di Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur, mentre Sascha Zverev (anche lui al debutto) affronterà la wild card Nishesh Basavareddy.

