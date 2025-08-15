Paolini nei quarti: il programma di oggi su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orari

atp cincinnati

Nel femminile Jasmine Paolini sfida ai quarti di finale la numero 2 al mondo Coco Gauff. In campo nel maschile per un posto in semifinale Carlos Alcaraz, che affronta Andrey Rublev. Nel doppio giocano Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra giornata di grande tennis da non perdere al Masters 1000 di Cincinnati, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel femminile la protagonista sarà Jasmine Paolini. L'azzurra sfiderà nei quarti di finale Coco Gauff, numero 2 del ranking Wta. I precedenti sono in perfetta parità, con due vittorie a testa. Nel maschile si completano i quarti di finale: Carlos Alcaraz affronterà Andrey Rublev, mentre Ben Shelton se la vedrà contro il numero 3 al mondo Sascha Zverev. Nel doppio maschile, in campo nei quarti di finale anche il duo Musetti/Sonego e Bolelli/Vavassori

Gli italiani in campo oggi

DONNE

  • [7] PAOLINI (Ita) vs [2] Gauff (Usa) - non prima delle 2.30 sul Centrale

DOPPIO MASCHILE

  • BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Cash/Glasspool (Gbr) - ore 17 sul Campo 3
  • MUSETTI/SONEGO (Ita) vs Cabral (Por)/Miedier (Aut) - 2° match dalle 17 sulla Grandstand

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • Sky Sport Tennis e NOW: dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall'1 quarti di finale maschili
  • Sky Sport Uno e NOW: dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

