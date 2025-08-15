Paolini nei quarti: il programma di oggi su Sky

Altra giornata di grande tennis da non perdere al Masters 1000 di Cincinnati, tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel femminile la protagonista sarà Jasmine Paolini . L'azzurra sfiderà nei quarti di finale Coco Gauff , numero 2 del ranking Wta. I precedenti sono in perfetta parità, con due vittorie a testa. Nel maschile si completano i quarti di finale: Carlos Alcaraz affronterà Andrey Rublev, mentre Ben Shelton se la vedrà contro il numero 3 al mondo Sascha Zverev . Nel doppio maschile, in campo nei quarti di finale anche il duo Musetti/Sonego e Bolelli/Vavassori .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.