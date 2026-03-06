Offerte Sky
Atp Indian Wells, i risultati degli italiani: Arnaldi e Maestrelli eliminati

atp indian wells

Al Masters 1000 di Indian Wells fuori al primo turno sia Matteo Arnaldi che Francesco Maestrelli: il sanremese ha perso contro McDonald per 6-0, 6-1, mentre il toscano è stato eliminato da Hijikata (7-6, 6-4). Il torneo è in diretta fino al 15 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Si è chiuso al debutto il percorso di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, al rientro in campo dopo gli Australian Open per via di un infortunio al piede, ha perso contro l'americano Mackenzie McDonald, numero 126 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-0, 6-1 in poco meno di un'ora di gioco. Una partita mai in discussione e in totale controllo da parte di McDonald, che al secondo turno se la vedrà contro la testa di serie numero 27 Cameron Norrie.

Fuori anche Maestrelli

Saluta il Masters 1000 di Indian Wells anche Francesco Maestrelli. Per l'italiano, per la prima volta nel main draw in un Masters 1000, è fatale la sconfitta contro un altro qualificato, l'australiano Rinky Hijikata, per 7-6, 6-4 in un'ora e 48 minuti di gioco. Una partita equilibrata soprattutto nel primo set, in cui Hijikata era riuscito a strappare la battuta a Maestrelli nel sesto gioco ma ha poi subìto il controbreak nel nono game dopo aver anche sciupato un set point. Inevitabile il tiebreak, portato a casa dall'australiano (7-5). A fare la differenza nel secondo parziale, invece, è stato il break conquistato nel terzo game e gestito fino alla fine del match da Hijikata. Il numero 117 al mondo affronterà Luciano Darderi al secondo turno.

