Sinner e Paolini in campo: le finali LIVE su Sky

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e oraricincinnati
A Cincinnati è il giorno della finale maschile e di quella femminile, in cui ci sarà tanta Italia. Si parte alle ore 21 con la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Non prima di mezzanotte, invece, in campo Jasmine Paolini contro Iga Swiatek per il titolo femminile. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sarà un lunedì impredibile e tutto da seguire al Masters 1000 di Cincinnati, con l'Italia grande protagonista sia nella finale maschile sia in quella femminile. Si parte alle ore 21, quando sul Centrale (e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) Jannik Sinner difenderà il titolo conquistato l'anno scorso contro Carlos Alcaraz. I due si ritrovano dopo la finale di Wimbledon del mese di luglio vinta dall'azzurro in quattro set. Il numero 1 al mondo non ha ancora perso un set in questo torneo, ma è sotto nei precedenti con lo spagnolo (5-8). Nel femminile, invece, la protagonista sarà Jasmine Paolini. Dopo la vittoria in tre set (6-3, 6-7, 6-3) contro Kudermetova in semifinale, la toscana e testa di serie numero 7 del torneo affronterà la numero 3 al mondo Iga Swiatek. I precedenti sono tutti in favore della polacca, avanti 5-0.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Uno
- ore 21: Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 24: Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Max
- ore 21: SINNER (Ita) vs Alcaraz (Spa)
- non prima delle 24: Swiatek (Pol) vs PAOLINI (Ita)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: Wta 250 Cleveland, Teichmann (Svi) vs Boisson (Fra)
- a seguire: Wta 250 Cleveland, Samsonova vs Dolehide (Usa)
- a seguire: Wta 250 Cleveland, BRONZETTI (Ita) vs Golubic (Svi)
- a seguire: Atp 250 Winston-Salem, Kopriva (Cze) vs Korda (Usa)
- non prima della 1: Atp 250 Winston-Salem, Dostanic (Usa) vs Vukic (Aus)
- a seguire: Atp 250 Winston-Salem: Borges (Por) vs Majchrzak (Pol)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.