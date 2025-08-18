Sinner e Paolini in campo: le finali LIVE su Sky

A Cincinnati è il giorno della finale maschile e di quella femminile, in cui ci sarà tanta Italia. Si parte alle ore 21 con la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Non prima di mezzanotte, invece, in campo Jasmine Paolini contro Iga Swiatek per il titolo femminile. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sarà un lunedì impredibile e tutto da seguire al Masters 1000 di Cincinnati, con l'Italia grande protagonista sia nella finale maschile sia in quella femminile. Si parte alle ore 21, quando sul Centrale (e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) Jannik Sinner difenderà il titolo conquistato l'anno scorso contro Carlos Alcaraz. I due si ritrovano dopo la finale di Wimbledon del mese di luglio vinta dall'azzurro in quattro set. Il numero 1 al mondo non ha ancora perso un set in questo torneo, ma è sotto nei precedenti con lo spagnolo (5-8). Nel femminile, invece, la protagonista sarà Jasmine Paolini. Dopo la vittoria in tre set (6-3, 6-7, 6-3) contro Kudermetova in semifinale, la toscana e testa di serie numero 7 del torneo affronterà la numero 3 al mondo Iga Swiatek. I precedenti sono tutti in favore della polacca, avanti 5-0.