Al via il doppio misto allo Us Open: il programma

Tutto è pronto per l'inizio del torneo di doppio misto dello Us Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Le partite si giocheranno al meglio dei tre set da quattro giochi, con supertiebreak nel terzo parziale. Sul Louis Armstrong ad aprire la giornata sarà la coppia campione in carica composta da Sara Errani e Andrea Vavassori che se la vedranno contro Elena Rybakina e Taylor Fritz . Sull'Arthur Ashe, invece, in campo Lorenzo Musetti che in coppia con Caty McNally sfiderà il duo composto da Gael Monfils e Naomi Osaka .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.