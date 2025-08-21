Sinner debutta con Kopriva: il tabellone US Open

Il numero 1 al mondo sfiderà al primo turno il ceco Kopriva (n. 87 del ranking Atp) per la prima volta in carriera. Musetti se la vede contro Perricard, mentre Cobolli attende un qualificato o un lucky loser. Darderi affronterà Hijikata. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizierà contro Vit Kopriva (numero 87 Atp) lo US Open di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo e campione in carica dell'ultimo Slam della stagione, in caso di vittoria attende al secondo turno il vincente della sfida tra Popyrin e Ruusuvuori, con potenziale quarto di finale contro la testa di serie numero 5 Jack Draper. Lorenzo Musetti, invece, al debutto affronterà Giovanni Mpetshi Perricard. La testa di serie numero 24 Flavio Cobolli se la vedrà contro un qualificato o un lucky loser. Darderi sfiderà l'australiano Hijikata. Anche Lorenzo Sonego debutterà contro un australiano, ovvero Tristan Schoolkate. Arnaldi, Bellucci e Nardi affronteranno rispettivamente Cerundolo, Shang e Machac. Il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, invece, debutta contro l'americano Reilly Opelka.
Approfondimento
US Open 2025: il possibile cammino di Sinner
US Open, il 1° turno degli italiani
- [1] SINNER vs Kopriva
- [10] MUSETTI vs Perricard
- [24] COBOLLI vs Qualificato/Lucky Loser
- [32] DARDERI vs Hijikata
- SONEGO vs Schoolkate
- ARNALDI vs Cerundolo
- BELLUCCI vs Shang
- NARDI vs Machac
I potenziali quarti di finale del torneo maschile
- [1] SINNER vs [5] Draper
- [3] Zverev vs [8] De Minaur
- [7] Djokovic vs [4] Fritz
- [6] Shelton vs [2] Alcaraz
Paolini contro una qualificata, Cocciaretto sfida Putintseva
La testa di serie numero 7 Jasmine Paolini, che è nel lato di tabellone della numero 1 al mondo Aryna Sabalenka (che può infatti incontrare ai quarti di finale), attende al primo turno una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Stesso discorso per Lucia Bronzetti, mentre Elisabetta Cocciaretto sfiderà la kazaka Yulia Putintseva (numero 54 del ranking Wta).
US Open, il 1° turno delle italiane
- [7] PAOLINI vs Qualificata
- BRONZETTI vs Qualificata
- COCCIARETTO vs Putintseva
I potenziali quarti di finale femminili
- [1] Sabalenka vs [7] PAOLINI
- [4] Pegula vs [5] Andreeva
- [6] Keys vs [3] Gauff
- [8] Ansimova vs [2] Swiatek