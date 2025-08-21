Sinner debutta con Kopriva: il tabellone US Open

Il numero 1 al mondo sfiderà al primo turno il ceco Kopriva (n. 87 del ranking Atp) per la prima volta in carriera. Musetti se la vede contro Perricard, mentre Cobolli attende un qualificato o un lucky loser. Darderi affronterà Hijikata. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizierà contro Vit Kopriva (numero 87 Atp) lo US Open di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo e campione in carica dell'ultimo Slam della stagione, in caso di vittoria attende al secondo turno il vincente della sfida tra Popyrin e Ruusuvuori, con potenziale quarto di finale contro la testa di serie numero 5 Jack Draper. Lorenzo Musetti, invece, al debutto affronterà Giovanni Mpetshi Perricard. La testa di serie numero 24 Flavio Cobolli se la vedrà contro un qualificato o un lucky loser. Darderi sfiderà l'australiano Hijikata. Anche Lorenzo Sonego debutterà contro un australiano, ovvero Tristan Schoolkate. Arnaldi, Bellucci e Nardi affronteranno rispettivamente Cerundolo, Shang e Machac. Il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, invece, debutta contro l'americano Reilly Opelka.