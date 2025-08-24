Darderi parte forte: Hijikata battuto in 3 set

Partenza praticamente perfetta di Luciano Darderi, che al 1° turno si sbarazza dell'australiano Hijikata, battuto 6-2, 6-1, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco. Per l'italo-argentino è il primo successo a New York. Ora tocca a Luca Nardi contro il ceco Tomas Machac (diretta Sky Sport Uno). Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Luciano Darderi conquista la sua prima vittoria in carriera a New York. A Flushing Meadows l'italo-argentino ha sfruttato al massimo la sua prima testa di serie a livello Slam e ha finalmente sorriso sul cemento in un Major, dopo aver perso infatti all'esordio nelle qualificazioni nel 2022 e al primo turno in main draw nel 2024. Battuto, anzi, demolito l'australiano Hijikata (103), che agli US Open in singolare vantava come miglior risultato l'ottavo di finale del 2023, capace di conquistare appena 5 games. Primo set dominato da Luciano: break in apertura e chiusura che gli vale il netto 6-2 in appena mezz'ora. Fotocopia anche nel secondo parziale, con due break di fila che gli valgono il 6-1. Il copione non cambia nel terzo set: Darderi parte subito avanti e archivia la pratica 6-2 in appena 83' di gioco. Ora un 2° turno invitante contro una wild card USA: Stefan Dostanic (389) o Eliot Spizzirri (127), con vista su un turno successivo contro Carlos Alcaraz.