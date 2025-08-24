Partono con due vittorie gli statunitensi più attesi dal pubblico degli US Open. Taylor Fritz, 4 del seeding e finalista lo scorso anno, ha superato il connazionale Nava mentre Ben Shelton (6 del tabellone) ha battuto il peruviano Buse. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

US OPEN, RISULTATI LIVE