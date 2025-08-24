Esplora tutte le offerte Sky
US Open, i risultati di oggi: Fritz e Shelton al 2° turno

us open

Partono con due vittorie gli statunitensi più attesi dal pubblico degli US Open. Taylor Fritz, 4 del seeding e finalista lo scorso anno, ha superato il connazionale Nava mentre Ben Shelton (6 del tabellone) ha battuto il peruviano Buse. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

US OPEN, RISULTATI LIVE

Non sbagliano gli yankees al debutto allo US Open. Taylor Fritz, quarta testa di serie e finalista dodici mesi fa (quando fu battuto in tre set da Jannik Sinner), non sbaglia al debutto: sconfitto nel derby americano Nava con i parziali di 7-5, 6-2, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Ottimo esordio anche per Ben Shelton, numero 6 del seeding, che si è liberato del peruviano Buse in tre set, lasciando appena 9 giochi al sudamericano. 

US Open, i principali risultati del 1° turno

UOMINI

  • Shelton (Usa) vs Buse (Per) 6-3, 6-2, 6-4
  • Djokovic (Srb) vs Tien (Usa)
  • Fritz (Usa) vs Nava (Usa) 7-5, 6-2, 6-3
  • Mensik (Cze) vs Jarry (Chi) 7-6, 6-3, 6-4
  • Medvedev vs Bonzi (Fra)

DONNE

  • Sabalenka vs Masarova (Svi) 7-5, 6-1
  • Pegula (Usa) vs Sherif (Egy)
  • Navarro (Usa) vs Yafan Wang (Chn)

