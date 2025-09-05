Alcaraz-Djokovic LIVE alle 21 su Sky Sport Uno

Alcaraz-Djokovic agli Us Open, il risultato in diretta live della partita
A Flushing Meadows le semifinali maschili dello US Open si aprono con una super sfida: Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic. Il match, in programma alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Poi all'1 di notte, sull'Arthur Ashe Stadium toccherà a Sinner contro Auger-Aliassime
Alcaraz: "A volte perdo punti per cercare lo spettacolo"
Carlos Alcaraz ha ammesso una sua 'debolezza' al termine del quarto vinto a New York con Lehecka: "È vero, mi piace il colpo spettacolare. A volte perdo dei punti perché cerco il più difficile. Ma se riesco a ottenerlo, questo mi dà una grande fiducia".
Djokovic: "Finale Sinner-Alcaraz, proverò a rovinare piani"
Novak Djokovic in vista della semifinale contro Alcaraz: "Non c'è molto da dire su Carlos e Sinner, sono i due migliori giocatori del mondo al momento. Tutti si aspettano una finale tra loro due e per me è semplice, cercherò di rovinare i loro piani...".
Eterno Djokovic: statistiche da alieno per Nole!
Nole è l'unico giocatore ad aver vinto almeno 95 match in tutti gli Slam: 99 vittorie sono arrivate all'Australian Open, 101 al Roland Garros, 102 a Wimbledon e 95 allo US Open dopo il successo contro Fritz ai quarti.
Novak Djokovic viene dalla vittoria ai quarti contro il padrone di casa Taylor Fritz in quattro set (6-3, 7-5, 3-6, 6-4). Nel video gli highlights del match.
Chi vincerà questa sera affronterà in finale (in programma domenica 7 settembre alle ore 20) uno tra Sinner e Auger-Aliassime. I due si sfideranno dopo Alcaraz-Djokovic, all'1 di notte sempre sull'Arthur Ashe Stadium.
Alcaraz si appresta a giocare la 9^ semifinale Slam della carriera (la 3^ a New York) senza aver perso un set da inizio torneo.
Gli highlights di Alcaraz-Lehecka
Carlos Alcaraz viene dalla vittoria nei quarti di finale contro Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). Nel video gli highlights con le azioni più bella della sfida.
Henman: "Alcaraz favorito, ma non sottovalutate Nole... "
Tim Henman, ex n°4 del mondo e semifinalista nella sua carriera a New York, ha fatto le carte al match tra Alcaraz e Djokovic che vale la finale: "Carlos è favorito, sta giocando un tennis spettacolare e ha trovato continuità, ma non si può sottovalutare Djokovic: si regala sempre un'opportunità e sta giocando alla grande". Guarda il video
Non solo Alcaraz-Djokovic
All'1 sull'Arthur Ashe Stadium è in programma l'altra semifinale, quella tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Qui le ultime news sullo US Open.
Trump torna allo US Open dopo 10 anni: sarà presente alla finale di domenica
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 20.30 - Sky Tennis Show
- ore 21 - Djokovic (Srb) vs Alcaraz (Esp)
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - SINNER (Ita) vs Auger Aliassime (Can)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE- Siniakova/Townsend vs Dabrowski/Routliffe
- dalle 20.30 - Simulcast Sky Sport Uno
Si parte con le semifinali maschili allo US Open! Alle 21 da non perdere la super sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.