Alcaraz-Djokovic LIVE alle 21 su Sky Sport Uno

Tim Henman, ex n°4 del mondo e semifinalista nella sua carriera a New York, ha fatto le carte al match tra Alcaraz e Djokovic che vale la finale: "Carlos è favorito, sta giocando un tennis spettacolare e ha trovato continuità, ma non si può sottovalutare Djokovic: si regala sempre un'opportunità e sta giocando alla grande". Guarda il video