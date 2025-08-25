Alcaraz e 4 azzurri: il programma di oggi su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Seconda giornata a Flushing Meadows con ancora tanto azzurro in campo. Attesa per il derby di 1° turno tra Cobolli e Passaro, Bellucci affronta il cinese Shang. Tra le donne tocca a Cocciaretto contro Putintseva. Nel tabellone maschile fari puntati sul debutto di Carlos Alcaraz contro lo statunitense Opelka. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Si torna in campo a New York per la seconda giornata degli US Open. Sono quattro gli azzurri impegnati nel 1° turno. Flavio Cobolli, testa di serie numero 24 del seeding, è impegnato contro Francesco Passaro in un derby tutto italiano. In campo anche Mattia Bellucci, che affronta il cinese Juncheng Shang, n°111 del mondo. Tra le donne tocca a Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro la kazaka Yulia
Putintseva. Sul Centrale grande attesa per il debutto di Carlos Alcaraz, vincitore a New York nel 2022 e a caccia della prima posizione del ranking di Sinner: lo spagnolo affronta il 'big server' americano Opelka.
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: PUTINTSEVA (Kaz) - COCCIARETTO (Ita)
- a seguire: BELLUCCI (Ita) - Juncheng SHANG (Chn)
- a seguire: PASSARO (Ita) - COBOLLI (Ita)
- a seguire: PRIZMIC (Cro) - RUBLEV
- non prima dell'1: V.WILLIAMS (Usa) - MUCHOVA (Cze)
- a seguire: OPELKA (Usa) - ALCARAZ (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17.30: KEYS (Usa) - ZARAZUA (Mex)
- a seguire: TIAFOE (Usa) - NISHIOKA (Jpn)
- non prima dell'1: V.WILLIAMS (Usa) - MUCHOVA (Cze)
- a seguire: OPELKA (Usa) - ALCARAZ (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17: KREJCIKOVA (Cze) - MBOKO (Can)
- a seguire: GOMEZ (Arg) - DRAPER (Gbr)
- a seguire: BROOKSBY (Usa) - VUKIC (Aus)
- non prima dell'1: OFNER (Aut) - RUUD (Nor)
- a seguire: PARKS (Usa) - ANDREEVA
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: NORRIE (Gbr) - KORDA (Usa)
- a seguire: FONSECA (Bra) - KECMANOVIC (Srb)
- non prima delle 21: V.DE ZANDSCHULP (Ned) - RUNE (Dan)
- a seguire: BONDAR (Hun) - SVITOLINA (Ukr)
SKY SPORT 252
- ore 17: HUMBERT (Fra) - WALTON (Aus)
- a seguire: BELLUCCI (Ita) - Juncheng SHANG (Chn)
- a seguire: STRUFF (Ger) - McDONALD (Usa)
- a seguire: DIALLO (Can) - DZUMHUR (Bih)
SKY SPORT 253
- ore 17: KVITOVA (Cze) - PARRY (Fra)
- a seguire: RYBAKINA (Kaz) - PAREJA (Usa)
- a seguire: KASATKINA (Aus) - RUSE (Rom)
- non prima delle 23: KHACHANOV - BASAVAREDDY (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- dalle 17: DIRETTA TENNIS
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.