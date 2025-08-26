Alcaraz-Bellucci mercoledì notte LIVE su Sky Sport

Alcaraz-Bellucci agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Sarà notte azzurra sull'Arthur Ashe tra mercoledì e giovedì con Mattia Bellucci. Il tennista lombardo sfiderà Carlos Alcaraz nel match valido per il secondo turno. L'incontro (in programma all'1) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Appuntamento sull'Arthur Ashe Stadium per Mattia Bellucci. Dopo la vittoria all'esordio contro il cinese Shang, il tennista lombardo giocherà il 2° turno degli US Open contro il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz, sul campo principale di Flushing Meadows. La sfida è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 1), in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Alcaraz-Bellucci, i precedenti
Una sfida da sogno per Bellucci, ma non la prima in carriera contro Alcaraz. I due, infatti, si sono sfidati cinque anni fa all'ITF da 15.000 dollari di Manacor, in Spagna. Era l'8 gennaio 2020 e al primo turno Alcaraz vinse con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora di gioco. Oggi il murciano, reduce dalla buona prova al debutto contro Opelka, andrà a caccia della 30esima vittoria in carriera nel circuito maggiore con tennisti italiani.
Leggi anche
Alcaraz, la magia contro Opelka allo Sky Sport Skill
Il programma di mercoledì su Sky Sport e NOW
- dalle 17 alle 5.30: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 19.30), Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show su Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW