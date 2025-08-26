Zverev al 2° turno: Tabilo sconfitto in tre set

Il numero 3 al mondo è al secondo turno dello US Open a seguito della vittoria all'esordio contro il cileno Tabilo per 6-2, 7-6, 6-4. Avanti anche De Minaur, Paul e Tsitsipas (al suo secondo successo stagionale a livello Slam). Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Sascha Zverev. Il tedesco, numero 3 al mondo, ha battuto all'esordio allo US Open il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-2, 7-6, 6-4 in due ore e otto minuti di gioco, al termine di una partita molto solida in cui è riuscito ad annullare ben sei palle break (tra cui anche un set point sul 5-6 nel secondo parziale). Al secondo turno, Zverev affronterà Jacob Fearnley (numero 60 al mondo) che ha sconfitto al primo turno Bautista Agut in quattro set. Torna al successo Stefanos Tsitsipas. Dopo aver perso 5 delle ultime 6 partite disputate, il greco ha vinto contro Alexandre Muller con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-1, 7-6. Per Tsitsipas è solo la seconda vittoria dell'anno in uno Slam: al secondo turno affronterà il tedesco Daniel Altmaier. Senza problemi, invece, Alex De Minaur che ha eliminato il connazionale Christopher O'Connell con un netto 6-3, 6-4, 6-4 senza aver concesso nemmeno una palla break. Avanti Tommy Paul: 6-3, 6-3, 6-1 i parziali della testa di serie numero 14 contro Elmer Moller. Debutto vincente anche per Alexander Bublik. Il kazako, che ha scelto di saltare tutti i tornei di preparazione allo US Open su cemento, ha avuto la meglio contro il campione del 2014 Marin Cilic, battuto in 3 set per 6-4 6-1 6-4.