Zverev eliminato: Auger-Aliassime vince in 4 set

US Open, i risultati di oggi: Zverev eliminato da Auger-Aliassime

us open

ANew York esce di scena il n. 3 al mondo, battuto in quattro set da Felix Auger-Aliassime. Il canadese sfiderà agli ottavi Andrey Rublev. Avanza anche De Minaur, sorpresa Riedi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Alexander Zverev saluta gli US Open. Il numero 3 al mondo esce di scena al 3° turno, battuto in rimonta da Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4, 6-4 in 3 ore e 49 minuti. La seconda vittoria in carriera contro un top 10 a livello Slam per il canadese, che aveva battuto il tedesco a Wimbledon 2021. Un match di alto livello di Auger-Aliassime, ma con qualche rimpianto per Zverev che nel tiebreak del secondo set ha avuto la chance per salire due set a zero, ma ha poi perso il parziale. Terzo e quarto set sono stati poi ben amministrati da Auger-Aliassime che ha chiuso l'incontro con 50 vincenti. Agli ottavi a New York per la prima volta dal 2021, il 25enne di Montreal sfiderà adesso Andrey Rublev che ha impiegato cinque set per battere il tennis di Hong Kong, Coleman Wong. La sorpresa del torneo, invece, è lo svizzero Leandro Riedi. Numero 435 al mondo, entrato in tabellone dalle qualificazioni, è alla seconda settimana di uno Slam per la prima volta in carriera.

US Open, i risultati di sabato

UOMINI

  • [3] Zverev (Ger) - [25] Auger-Aliassime (Can) 6-4, 6-7, 4-6, 4-6
  • Wong (Hkg) - [15] Rublev 6-2, 4-6, 3-6, 6-4, 3-6
  • Munar (Esp) - Bergs (Bel) 6-1, 6-4, 6-4
  • Altmaier (Ger) - [8] De Minaur (Aus) 7-6, 3-6, 4-6, 0-2 ret.
  • Majchrzak (Pol) - Riedi (Sui) 3-5 ret.
  • [23] Bublik (Kaz) - [14] Paul (Usa) 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-1

DONNE

  • [28] Frech (Pol) - [3] Gauff (Usa) 3-6, 1-6
  • [21] Noskova (Cze) - [11] Muchova (Cze) 7-6, 4-6, 2-6
  • Parry (Fra) - [27] Kostyuk (Ukr) 6-3, 4-6, 2-6
  • [15] Kasatkina (Aus) - [23] Osaka (Jpn) 0-6, 6-4, 3-6
  • [29] Kalinskaya - [2] Swiatek (Pol)  6-7, 4-6
  • [18] Haddad Maia (Bra) - Sakkari (Gre) 6-1, 6-2
  • [8] Anisimova (Usa) - Cristian (Rou) 6-4, 4-6, 6-2
  • [13] Alexandrova - Siegemund (Ger) 6-0, 6-1

TENNIS: ALTRE NEWS