Musetti-Munar LIVE lunedì su Sky Sport

Lorenzo Musetti si prepara a giocare il suo primo ottavo di finale in carriera allo US Open. La testa di serie numero 10, dopo il successo nel derby azzurro contro Flavio Cobolli (che si è ritirato nel corso del terzo set), affronterà Jaume Munar (numero 44 al mondo). Lo spagnolo è reduce dalla netta vittoria contro il belga Bergs in tre set per 6-1, 6-4, 6-4. Il match, in programma lunedì 1 settembre come 3° incontro dalle 17, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.