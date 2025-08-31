Musetti-Munar LIVE lunedì su Sky Sport

Musetti-Munar agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
La testa di serie numero 10 affronterà lo spagnolo Munar (numero 44 al mondo) agli ottavi di finale degli US Open. Il match, in programma lunedì 1 settembre come 3° incontro dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Lorenzo Musetti si prepara a giocare il suo primo ottavo di finale in carriera allo US Open. La testa di serie numero 10, dopo il successo nel derby azzurro contro Flavio Cobolli (che si è ritirato nel corso del terzo set), affronterà Jaume Munar (numero 44 al mondo). Lo spagnolo è reduce dalla netta vittoria contro il belga Bergs in tre set per 6-1, 6-4, 6-4. Il match, in programma lunedì 1 settembre come 3° incontro dalle 17, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Approfondimento
Musetti, le news in vista della sfida contro Munar
I precedenti
- 2023 - Santiago (R16): Munar b. Musetti 6-4, 6-4
- 2023 - Wimbledon (R16): Musetti b. Munar 6-4, 6-3, 6-1
- 2025 - Hong Kong (QF): Munar b. Musetti 2-6, 7-6, 7-5
Quella dello US Open sarà la quarta sfida tra i due. Al momento, lo spagnolo è in vantaggio nei precedenti per 2-1. L'ultima sfida tra i due risale a inizio anno (il 3 gennaio), quando nei quarti di finale di Hong Kong Munar vinse in tre set 2-6, 7-6, 7-5.