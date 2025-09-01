Musetti-Munar LIVE su Sky Sport Uno

Musetti-Munar agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti gioca il suo primo ottavo di finale allo US Open. La testa di serie numero 10 affronta lo spagnolo Jaume Munar (numero 44 al mondo). Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sorteggio effettuato, ora un po' di riscaldamento e si parte!
In campo ora Musetti e Munar! Ovazione per l'azzurro!
US Open, Musetti si allena prima della sfida con Munar
Swiatek lascia appena 4 game ad Alexandrova: tra circa 20' in campo Musetti!
Non solo Musetti. Sarà una lunga nottata azzurra da seguire su Sky Sport e su NOW allo US Open. Alla 1 di notte, infatti, in campo Jannik Sinner che sfiderà il kazako Bublik.
Un solo set perso per ora da Munar, al primo turno contro il portoghese Faria (match poi vinto in quattro set dallo spagnolo).
Il percorso di Munar
- 1° turno: vs Faria 6-0, 6-3, 5-7, 6-2
- 2° turno°: vs Diallo 7-5, 6-3, 7-5
- 3° turno: vs Bergs 6-1, 6-4, 6-4
Munar è reduce dalla vittoria in tre set senza grandi problemi contro il belga Bergs per 6-1, 6-4, 6-4.
Contro Musetti ci sarà Jaume Munar. Lo spagnolo è numero 44 al mondo.
Musetti non aveva mai raggiunto gli ottavi di finale negli Slam su cemento. Con gli ottavi centrati a New York, dopo quelli giocati al Roland Garros (3) e a Wimbledon (1), il carrarino ha come obiettivo l'Australian Open per poter dire di aver giocato un ottavo di finale in tutti e 4 gli Slam.
Musetti ha consolidato ancor di più il piazzamento in top 10 dopo la vittoria contro Cobolli. L'azzurro si prepara a giocare il suo primo ottavo allo US Open.
Con la vittoria contro Cobolli, Musetti è diventato il decimo italiano di sempre alla seconda settimana dello US Open
Musetti, le news prima della sfida contro Munar
Il cammino di Musetti
- 1° turno: vs Mpetshi Perricard 6-7, 6-3, 6-4, 6-4
- 2° turno: vs Goffin 6-4, 6-0, 6-2
- 3° turno: vs Cobolli 6-3, 6-2, 2-0 ret.
Musetti, un super rovescio vale il break contro Cobolli I
Musetti: "Finale amaro, Cobolli faticava a tenere la racchetta"
Il carrarino ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per ritiro di Cobolli: "Un finale amaro, Flavio mi ha detto che faticava a tenere la racchetta in mano - ha spiegato -. Mentalmente, fisicamente e tennisticamente sto giocando molto bene, oggi ne è la conferma".
Gli highlights di Musetti-Cobolli
Musetti è reduce dalla vittoria contro Cobolli al terzo turno, nel derby azzurro. La testa di serie numero 10 aveva vinto i primi due set poi, avanti 2-0 nel terzo parziale, ha approfittato del ritiro di Cobolli per conquistare l'accesso agli ottavi.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla della sfida in programma sul Louis Armstrong Stadium.
Il match è in programma al termine di Alexandrova-Swiatek, al momento in corso sull'Armstrong Stadium.
Lorenzo Musetti si appresta a giocare il suo primo ottavo di finale in carriera allo US Open. Il carrarino affronta lo spagnolo Jaume Munar, numero 44 al mondo.