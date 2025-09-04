Semifinali femminili a NY: il programma su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Giornata dedicata alle semifinali del singolare femminile a Flushing Meadows: in campo la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che affronta la statunitense Jessica Pegula. A seguire Anisimova-Osaka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì dedicato alle semifinali femminili agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Attesa per la parte alta, con la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka che affronta la quarta testa di serie, la statunitense Jessica Pegula. Nell'altro match ci saranno Naomi Osaka, alla prima semifinale Slam dal 2021, e Amanda Anisimova, reduce dalla netta vittoria su Iga Swiatek. In programma anche le semifinali del doppio maschile.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) + SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 21.45 - Sky Tennis Show
- ore 22 - Bhambri/Venus vs Salisbury/Skupski
- a seguire - Cash/Tracy vs Granollers/Zeballos
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Sabalenka vs Pegula (Usa)
- a seguire - Osaka (Jpn) vs Anisimova (Usa)
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.