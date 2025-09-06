Sabalenka-Anisimova, la finale LIVE alle 22 su Sky

Sabalenka-Anisimova agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Ultimo atto a New York del torneo femminile: Aryna Sabalenka a caccia del bis, Amanda Anisimova del primo major in carriera. La finale è in programma alle 22, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Da Wimbledon agli US Open, ma stavolta con uno Slam in palio. Due mesi dopo l'ultima volta Aryna Sabalenka ritrova Amanda Anisimova e stavolta si tratta di una finale, quella dell'ultimo major dell'anno. L'appuntamento è per le ore 22 italiane, sull'Arthur Ashe Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Raffaella Reggi.
Sabalenka per il bis, Anisimova per il primo Slam
A Wimbledon, Anisimova sorprese tutti, eliminando Sabalenka in semifinale. Poi la finale persa con un doppio 6-0 contro Swiatek, ma l'immediata reazione sul cemento americano. Nove match vinti su undici disputati dopo i Championships e la finale Slam ritrovata per sognare, ancora, il primo major in carriera. È la terza finale di fila a New York, invece, per Aryna Sabalenka, prima a riuscirci da Serena Williams. La bielorussa, n. 1 al mondo, sogna il back-to-back e il quarto titolo Slam della carriera. I precedenti dicono 6-3 per Anisimova, avanti 2-1 nelle sfide giocate su cemento (l'ultima a Toronto 2024).
Sabalenka-Anisimova, i precedenti
- 2025 - Wimbledon (SF): Anisimova b. Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4
- 2025 - Roland Garros (R16): Sabalenka b. Anisimova 7-5, 6-3
- 2024 - Toronto (QF): Anisimova b. Sabalenka 6-4, 6-2
- 2024 - Australian Open (R16): Sabalenka b. Anisimova 6-3, 6-2
- 2022 - Roma (QF): Sabalenka b. Anisimova 4-6, 6-3, 6-2
- 2022 - Madrid (R64): Anisimova b. Sabalenka 6-2, 3-6, 6-4
- 2022 - Charleston (R16): Anisimova b. Sabalenka 3-6, 6-4, 6-3
- 2019 - Roland Garros (R64): Anisimova b. Sabalenka 6-4, 6-2
- 2019 - Australian Open (R32): Anisimova b. Sabalenka 6-3, 6-2
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 21.30 - Sky Tennis Show
- ore 22 - Sabalenka vs Anisimova (Usa)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17.45 - Sky Tennis Show
- ore 18 - Granollers/Zeballos vs Salisbury/Skupski
- ore 21.30 - Sky Tennis Show
- ore 22 - Sabalenka vs Anisimova (Usa)
- a seguire - Sky Tennis Show