Sky, ottimi ascolti per tennis, motori e basket

Ottimi ascolti per tennis, motori e basket nella domenica di sport su Sky

casa dello sport

Oltre 1 milione 540 mila spettatori medi per la finale degli US Open Sinner-Alcaraz. Si tratta del 4° miglior ascolto di sempre per un match di tennis su Sky. 3 milioni 75 mila spettatori medi su Sky e TV8 per il Gran Premio d’Italia di F1. La MotoGP a Barcellona ottiene 590 mila spettatori medi con il GP di Catalunya. Inoltre, 381 mila spettatori medi per Italia-Slovenia agli ottavi di finale degli Europei di basket

Ottimi ascolti per tennis, motori e basket nella grande domenica di sport su Sky. Ieri nella Casa dello Sport sono stati 1 milione 542 mila gli spettatori medi in total audience* per la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - con 2 milione 762 mila contatti unici**, il 9,2% di share TV* e un picco di 1 milione 720 mila spettatori** alla fine del secondo set. Il match vinto dallo spagnolo è stato il quarto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky.

Formula 1 e MotoGP: gli ascolti su Sky

Nella domenica non stop di Sky anche i motori. Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza che ha visto trionfare Max Verstappen – dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su TV8 – ha fatto registrare 3 milioni 75 mila spettatori medi in total audience* e 5 milioni 747 mila di contatti unici**, con il 23,1% di share TV*.  In particolare, Il GP è stato seguito da 1 milione 37 mila spettatori medi in total audience* su Sky, con 1 milione 822 mila contatti unici** e il 7,2% di share TV*. Su TV8 sono stati 2 milioni 36 mila gli spettatori medi in total audience* con 4 milioni 54 mila contatti unici** e il 15,6% di share TV*. In pista anche la MotoGP, con il Gran Premio di Catalunya - dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP – che ha mediato 590 mila spettatori in total audience*. La vittoria di Alex Marquez a Barcellona ha raccolto anche 836 mila contatti unici**, con il 4,2% di Share TV

381 mila spettatori medi per Italia-Slovenia di basket

Anche il basket nella ricca domenica della Casa dello Sport: l’ottavo di finale degli Europei tra Italia e Slovenia è stato visto da 381 mila spettatori medi in total audience*, con oltre 1 milione di contatti unici** e il 3,4% di share TV**.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Grande domenica anche su skysport.it e sui social

Ottimi numeri anche per i canali digital di Sky Sport. Su skysport.it gli eventi della giornata hanno totalizzato 2,4 milioni di utenti unici, 2,8 milioni di visite, 4,5 milioni di pageviews e 1,8 milioni di video views. Sui social, invece, 3,6 milioni di interazioni e oltre 23 milioni di video views.

