Medvedev è in finale: Alcaraz ko in 2 set

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Indian Wells, Medvedev in finale: Alcaraz ko in due set

atp indian wells

Arriva la prima sconfitta stagionale di Carlos Alcaraz che perde contro un fenomenale Daniil Medvedev, alla prima finale Masters 1000 dopo due anni. Ad attenderlo c'è Jannik Sinner: appuntamento domenica alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV, GLI HIGHLIGHTS

Da Indian Wells a Indian Wells. Due anni dopo l'ultima volta Daniil Medvedev torna in finale in un Masters 1000 e lo fa ancora nella Coachella Valley, superando in semifinale Carlos Alcaraz, al primo ko nel 2026 dopo 16 vittorie consecutive. Una prestazione maiuscola del russo, prossimo al ritorno in top 10, che ha chiuso con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 38 minuti. Medvedev è stato superlativo, pur non trovando percentuali elevate al servizio ma raccogliendo il massimo dalla parte del dritto. Nel primo set basta un break, quello ottenuto nel quarto gioco. Nel secondo set Alcaraz reagisce e va avanti di un break, ma è immediata la reazione di Medvedev con il controbreak. Il russo cancella due set point nel decimo gioco e trascina il set al tiebreak, dominato con un netto 7-3.

Ora la finale con Sinner

Medvedev centra la 43esima finale in carriera, l'undicesima a livello Masters 1000. Ad attenderlo c'è Jannik Sinner, avanti 8-7 nei precedenti e vincitore degli ultimi tre confronti. "Dovrò cercare di mantenere il livello di oggi" ha detto il russo presentando la finale, in programma domenica alle 22 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Leggi anche

Sinner in finale: Zverev battuto in due set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Medvedev, finale LIVE alle 22 su Sky Sport

atp indian wells

Un anno e mezzo dopo l'ultima volta Sinner ritrova Medvedev: in palio c'è il titolo di Indian...

Medvedev è in finale: Alcaraz ko in 2 set

atp indian wells

Arriva la prima sconfitta stagionale di Carlos Alcaraz che perde contro un fenomenale Daniil...

Sinner in finale: Zverev battuto in due set

atp indian wells

Prima finale del 2026 per Jannik Sinner che supera Sascha Zverev con lo score di 6-2, 6-4 e per...

Cobolli e Bencic trionfano nel doppio misto

indian wells

Il romano e l'elvetica conquistano il titolo in doppio misto battendo in finale la canadese...

Sinner-Zverev, semifinale sabato alle 21.30 su Sky

atp indian wells

Una delle due semifinali al Masters 1000 di Indian Wells opporrà Jannik Sinner ad Alexander...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS