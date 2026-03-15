Medvedev è in finale: Alcaraz ko in 2 set

Da Indian Wells a Indian Wells. Due anni dopo l'ultima volta Daniil Medvedev torna in finale in un Masters 1000 e lo fa ancora nella Coachella Valley, superando in semifinale Carlos Alcaraz, al primo ko nel 2026 dopo 16 vittorie consecutive. Una prestazione maiuscola del russo, prossimo al ritorno in top 10, che ha chiuso con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 38 minuti. Medvedev è stato superlativo, pur non trovando percentuali elevate al servizio ma raccogliendo il massimo dalla parte del dritto. Nel primo set basta un break, quello ottenuto nel quarto gioco. Nel secondo set Alcaraz reagisce e va avanti di un break, ma è immediata la reazione di Medvedev con il controbreak. Il russo cancella due set point nel decimo gioco e trascina il set al tiebreak, dominato con un netto 7-3.