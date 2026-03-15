Medvedev è in finale: Alcaraz ko in 2 set

Atp Indian Wells, Medvedev in finale: Alcaraz ko in due setatp indian wells
Arriva la prima sconfitta stagionale di Carlos Alcaraz che perde contro un fenomenale Daniil Medvedev, alla prima finale Masters 1000 dopo due anni. Ad attenderlo c'è Jannik Sinner: appuntamento domenica alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Da Indian Wells a Indian Wells. Due anni dopo l'ultima volta Daniil Medvedev torna in finale in un Masters 1000 e lo fa ancora nella Coachella Valley, superando in semifinale Carlos Alcaraz, al primo ko nel 2026 dopo 16 vittorie consecutive. Una prestazione maiuscola del russo, prossimo al ritorno in top 10, che ha chiuso con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 38 minuti. Medvedev è stato superlativo, pur non trovando percentuali elevate al servizio ma raccogliendo il massimo dalla parte del dritto. Nel primo set basta un break, quello ottenuto nel quarto gioco. Nel secondo set Alcaraz reagisce e va avanti di un break, ma è immediata la reazione di Medvedev con il controbreak. Il russo cancella due set point nel decimo gioco e trascina il set al tiebreak, dominato con un netto 7-3.
Ora la finale con Sinner
Medvedev centra la 43esima finale in carriera, l'undicesima a livello Masters 1000. Ad attenderlo c'è Jannik Sinner, avanti 8-7 nei precedenti e vincitore degli ultimi tre confronti. "Dovrò cercare di mantenere il livello di oggi" ha detto il russo presentando la finale, in programma domenica alle 22 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.