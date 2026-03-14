Flavio Cobolli e Belinda Bencic sono i nuovi campioni del doppio misto a Indian Wells. La coppia italo-svizzera, che aveva già giocato insieme un'esibizione a dicembre in Cina, ha conquistato il titolo battendo in finale gli esperti doppisti Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool, n. 1 del seeding, con il punteggio di 6-3, 2-6, 10-7. Un cammino impeccabile per Cobolli e Bencic che in semifinale avevano eliminato Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni uscenti nella Coachella Valley. L'azzurro e l'elvetica si divideranno l'assegno da 360mila dollari che spetta alla coppia vincitrice, in un torneo che complessivamente metteva in palio un milione di dollari.

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