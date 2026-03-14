Sinner-Zverev all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner a caccia della prima finale in carriera a Indian Wells: di fronte c'è il numero 4 al mondo Sascha Zverev, battuto negli ultimi cinque precedenti. Chi vince affronterà in finale Alcaraz o Medvedev. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW alle 21.30, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Zverev: "Affrontare Sinner è sempre una sfida"
Cammino simile per Sascha Zverev che per strada ha lasciato soltanto un set, quello perso nel match di terzo turno contro Nakashima. Il tedesco ha vinto e convinto finora, supportato da una grandissima resa al servizio
Il cammino di Zverev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Berrettini 6-3, 6-4
- 3° turno: vs Nakashima 7-6, 5-7, 6-4
- Ottavi: vs Tiafoe 6-3, 6-4
- Quarti: vs Fils 6-2, 6-3
Sinner: "Zverev? Mi alleno per giocare partite così"
Quattro vittorie senza set persi per Sinner. Jannik ha "sofferto" soltanto nell'ottavo di finale contro Joao Fonseca (risolto con un doppio tiebreak), poi ha perso solo 10 game complessivi nei match con Tien, Shapovalov e Svrcina
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Svrcina 6-1, 6-1
- 3° turno: vs Shapovalov 6-3, 6-2
- Ottavi: vs Fonseca 7-6, 7-6
- Quarti: vs Tien 6-1, 6-2
Sinner-Zverev, sarà l'atto XI
Sinner e Zverev si ritroveranno di fronte per l'undicesima volta in carriera, la prima nel 2026. Il bilancio nei precedenti è 6-4 per Jannik, con l'azzurro che ha vinto le ultime cinque sfide disputate
Tutti i precedenti tra Sinner e ZverevVai al contenuto
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: Siniakova/Townsend vs Danilina/Krunic
- ore 21.30: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 23: Alcaraz (Esp) vs Medvedev
- non prima delle 2 - Andreozzi/Guinard vs Rinderknech/Vacherot
Il match è in programma a
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