Domenica di finali a Indian Wells, con la grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Prima, però, ci sarà la finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È la giornata conclusiva al Masters 1000 di Indian Wells. Una domenica dedicata alle finali, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 19 con l'ultimo atto del torneo femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, nel remake della finale 2023 e dell'ultima finale degli Australian Open. Poi alle 22 toccherà a Jannik Sinner nella prima finale del 2026 contro Daniil Medvedev. L'azzurro insegue l'ultimo grande titolo su cemento che gli manca, mentre il russo vuole certificare la sua rinascita dopo la vittoria in semifinale su Alcaraz.
Approfondimento
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Indian Wells, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 19 - Sabalenka vs Rybakina (Kaz)
- ore 21.45 - Studio Tennis
- ore 22 - SINNER (Ita) vs Medvedev