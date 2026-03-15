Sinner-Medvedev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming

Un anno e mezzo dopo l'ultima volta Sinner ritrova Medvedev: in palio c'è il titolo di Indian Wells. Appuntamento domenica alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Da Torino a Indian Wells. Un anno e mezzo dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Stavolta lo scenario è il Tennis Paradise californiano, nella prima finale Masters 1000 della stagione. L'appuntamento con la sfida per il titolo è per domenica alle ore 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Leggi anche

Sinner in finale: Zverev battuto in due set

Sinner-Medvedev, tutti i precedenti

L'ultimo confronto tra Sinner e Medvedev è datato novembre 2024, nel round robin delle Atp Finals. Vinse Jannik che ha vinto otto delle ultime nove partite disputate contro il tennista russo. L'azzurro è avanti 8-7 nei precedenti: di seguito tutti i confronti.

  • 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-4
  • 2024 - Shanghai (QF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-4
  • 2024 - US Open (QF): Sinner b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4
  • 2024 - Wimbledon (QF): Medvedev b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3
  • 2024 - Miami (SF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2
  • 2024 - Australian Open (F): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3
  • 2023 - ATP Finals (SF): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1
  • 2023 - Vienna (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 4-6, 6-3
  • 2023 - Pechino (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6
  • 2023 - Miami (F): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3
  • 2023 - Rotterdam (F): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2
  • 2022 - Vienna (QF): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2
  • 2021 - ATP Finals (RR): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7, 7-6
  • 2021 - Marsiglia (QF): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4
  • 2020 - Marsiglia (R16): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2

Sinner-Medvedev, finale LIVE alle 22 su Sky Sport

Un anno e mezzo dopo l'ultima volta Sinner ritrova Medvedev: in palio c'è il titolo di Indian...

Medvedev è in finale: Alcaraz ko in 2 set

Arriva la prima sconfitta stagionale di Carlos Alcaraz che perde contro un fenomenale Daniil...

Sinner in finale: Zverev battuto in due set

Prima finale del 2026 per Jannik Sinner che supera Sascha Zverev con lo score di 6-2, 6-4 e per...

Cobolli e Bencic trionfano nel doppio misto

Il romano e l'elvetica conquistano il titolo in doppio misto battendo in finale la canadese...

Sinner-Zverev, semifinale sabato alle 21.30 su Sky

Una delle due semifinali al Masters 1000 di Indian Wells opporrà Jannik Sinner ad Alexander...
