Sinner-Medvedev, finale LIVE alle 22 su Sky Sport

Sinner-Medvedev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streamingatp indian wells
Da Torino a Indian Wells. Un anno e mezzo dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Stavolta lo scenario è il Tennis Paradise californiano, nella prima finale Masters 1000 della stagione. L'appuntamento con la sfida per il titolo è per domenica alle ore 22, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner-Medvedev, tutti i precedenti
L'ultimo confronto tra Sinner e Medvedev è datato novembre 2024, nel round robin delle Atp Finals. Vinse Jannik che ha vinto otto delle ultime nove partite disputate contro il tennista russo. L'azzurro è avanti 8-7 nei precedenti: di seguito tutti i confronti.
- 2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-4
- 2024 - Shanghai (QF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-4
- 2024 - US Open (QF): Sinner b. Medvedev 6-2, 1-6, 6-1, 6-4
- 2024 - Wimbledon (QF): Medvedev b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3
- 2024 - Miami (SF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2
- 2024 - Australian Open (F): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3
- 2023 - ATP Finals (SF): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1
- 2023 - Vienna (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 4-6, 6-3
- 2023 - Pechino (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6
- 2023 - Miami (F): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3
- 2023 - Rotterdam (F): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2
- 2022 - Vienna (QF): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2
- 2021 - ATP Finals (RR): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7, 7-6
- 2021 - Marsiglia (QF): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4
- 2020 - Marsiglia (R16): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2