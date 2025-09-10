Dopo il trionfo agli US Open nella finale contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha deciso di cambiare totalmente look. Nelle scorse settimane si era rasato i capelli, ora ha scelto di tingerli di biondo platino. Prima della finale degli US Open lo spagnolo aveva detto riguardo al nuovo taglio rasato: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio". Detto, fatto...

Da rasato a biondo platino. Carlos Alcaraz continua a giocare con la sua capigliatura: dopo il trionfo bis allo US Open con la vittoria in finale su Jannik Sinner e il ritorno in vetta al ranking mondiale, lo spagnolo ha condiviso sui social le foto prima della rasatura con cui si è presentato a Flushing Meadows e ora il nuovo look biondo. L'avventura con la chioma era iniziata a New York, quando suo fratello maggiore Alvaro aveva accidentalmente rovinato un taglio prima del torneo. L'unica soluzione era rasarli tutti. Alcaraz aveva annunciato che questa volta ci sarebbe stata una celebrazione diversa in caso di trionfo. "Ancora meglio, vedrete. Sorpresa!". Il suo barbiere personale, Victor Martinez, ha svelato il nuovo look su Instagram, accompagnando una foto con la didascalia: "Di nuovo al numero 1 e con un nuovo look. Carlos, siamo pazzi". Alcaraz ha anche pubblicato una serie di foto che documentano tutto: dall'errore iniziale, alla prova con la parrucca bionda, fino allo scatto finale prima della rivelazione in biondo.