Il programma dei playoff di Coppa Davis

Nel weekend sono in programma i play-off di Coppa Davis: in palio sette posti per raggiungere l'Italia alle Finals di Bologna. Tra gli incontri spiccano Stati Uniti-Repubblica Ceca e Croazia-Francia. Il calendario completo
Inizia la tre giorni dedicata ai play-off di Coppa Davis. Da oggi fino a domenica sono in programma le sette sfide che mettono in palio i pass le Davis Cup Finals di Bologna, dal 18 al 23 novembre. Già certa di un posto è l'Italia di capitan Filippo Volandri, campioni in carica. Gli azzurri saranno spettatori interessati in questo weekend. Spiccano sfide di prestigio, come quella tra Croazia e Francia, in programma sulla terra rossa di Osijek, ma anche Stati Uniti-Repubblica Ceca sul cemento di Delray Beach. La Spagna, senza Carlos Alcaraz, ospita la Danimarca di Rune sulla terra rossa di Marbella, mentre l'Australia di De Minaur affronterà il Belgio.
Coppa Davis, il programma dei playoff
- Olanda vs Argentina (12-13 settembre - Groningen, cemento indoor)
- Australia vs Belgio (13-14 settembre - Sydney, cemento)
- Ungheria vs Austria (12-13 settembre - Debrecen, cemento indoor)
- Giappone vs Germania (12-13 settembre - Tokyo, cemento indoor)
- Stati Uniti vs Repubblica Ceca (12-13 settembre - Delray Beach, cemento)
- Spagna vs Danimarca (13-14 settembre - Marbella, terra rossa)
- Croazia vs Francia (12-13 settembre - Osijek, terra rossa)