Il programma dei playoff di Coppa Davis

Nel weekend sono in programma i play-off di Coppa Davis: in palio sette posti per raggiungere l'Italia alle Finals di Bologna. Tra gli incontri spiccano Stati Uniti-Repubblica Ceca e Croazia-Francia. Il calendario completo

Inizia la tre giorni dedicata ai play-off di Coppa Davis. Da oggi fino a domenica sono in programma le sette sfide che mettono in palio i pass le Davis Cup Finals di Bologna, dal 18 al 23 novembre. Già certa di un posto è l'Italia di capitan Filippo Volandri, campioni in carica. Gli azzurri saranno spettatori interessati in questo weekend. Spiccano sfide di prestigio, come quella tra Croazia e Francia, in programma sulla terra rossa di Osijek, ma anche Stati Uniti-Repubblica Ceca sul cemento di Delray Beach. La Spagna, senza Carlos Alcaraz, ospita la Danimarca di Rune sulla terra rossa di Marbella, mentre l'Australia di De Minaur affronterà il Belgio.