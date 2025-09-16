Chengdu e Hangzhou da mercoledì LIVE su Sky

Inizia lo swing asiatico con i tornei 250 di Chengdu e Hangzhou, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 settembre. Sei azzurri in campo, con il rientro di Matteo Berrettini dopo quasi tre mesi di stop. Lorenzo Musetti, invece, sarà n. 1 del seeding a Chengdu dove difende la finale dello scorso anno RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Inizia da Chengdu e Hangzhou lo swing asiatico del circuito Atp, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dieci giorni dopo la finale degli US Open (e in mezzo la pausa per la Coppa Davis), il circuito torna protagonista in Cina con due tornei Atp 250 che come da tradizione aprono il ciclo di tornei in oriente. Tanti gli italiani in campo in entrambi i tornei. A Chengdu ci sarà Lorenzo Musetti: finalista un anno fa, il carrarino sarà la testa di serie numero 1 del torneo. Al via anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Ad Hangzhou, invece, ci sarà il ritorno in campo di Matteo Berrettini, quasi tre mesi dopo l'ultima volta a Wimbledon. Tra i protagonisti pure Matteo Arnaldi e Luca Nardi.

Come seguire i tornei su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Arena.

