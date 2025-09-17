Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna

Italia in Coppa Davis, sorteggio delle Finals oggi alle 12: come funzionacoppa davis
Appuntamento alle 12 in Piazza Maggiore, a Bologna, per il sorteggio della Final 8 di Coppa Davis. L'Italia, testa di serie numero 1 e campione in carica, potrebbe incrociare la Spagna di Alcaraz già nei quarti di finale. Di seguito tutto quello che c'è da sapere in vista del sorteggio
L'Italia conoscerà oggi il proprio cammino in Coppa Davis. Alle ore 12, in Piazza Maggiore a Bologna, si svolgerà il sorteggio delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre alla Unipol Arena. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno la testa di serie n. 1 del tabellone, in un seeding che segue il ranking per nazioni e sarà completato da Germania (2), Francia (3) e una tra Argentina e Repubblica Ceca (entrambe hanno lo stesso numero di punti (412) e incontri disputati (13), motivo per cui la testa di serie n. 4 verrà determinata per sorteggio). Tra le teste di serie non c'è la Spagna di Carlos Alcaraz (che ha saltato i play-off, ma potrebbe esserci a Bologna), possibile avversaria dell'Italia nei quarti di finale insieme a Belgio, Austria e una tra Argentina e Repubblica Ceca. Gli azzurri debutteranno contro una di queste nazioni mercoledì 19 novembre, alle ore 16.
Coppa Davis Finals, le fasce del sorteggio
TESTE DI SERIE
- [1] Italia
- [2] Germania
- [3] Francia
- [4] Argentina o Repubblica Ceca
NON TESTE DI SERIE
- Argentina o Repubblica Ceca
- Spagna
- Belgio
- Austria
La procedura del sorteggio
- Sorteggio per determinare la testa di serie n.4
La testa di serie 1 (Italia) sarà posizionata sulla riga 1;
La testa di serie 2 (Germania) sarà posizionata sulla riga 8;
Le teste di serie 3 (Francia) e 4 (Repubblica Ceca o Argentina) saranno sorteggiate per essere posizionate sulle righe 3 e 6;
Tutte le altre nazioni saranno sorteggiate per essere posizionate sulle righe 2, 4, 5 e 7.