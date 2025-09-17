Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia in Coppa Davis, sorteggio delle Finals oggi alle 12: come funziona

coppa davis

Appuntamento alle 12 in Piazza Maggiore, a Bologna, per il sorteggio della Final 8 di Coppa Davis. L'Italia, testa di serie numero 1 e campione in carica, potrebbe incrociare la Spagna di Alcaraz già nei quarti di finale. Di seguito tutto quello che c'è da sapere in vista del sorteggio 

L'Italia conoscerà oggi il proprio cammino in Coppa Davis. Alle ore 12, in Piazza Maggiore a Bologna, si svolgerà il sorteggio delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre alla Unipol Arena. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno la testa di serie n. 1 del tabellone, in un seeding che segue il ranking per nazioni e sarà completato da Germania (2), Francia (3) e una tra Argentina e Repubblica Ceca (entrambe hanno lo stesso numero di punti (412) e incontri disputati (13), motivo per cui la testa di serie n. 4 verrà determinata per sorteggio). Tra le teste di serie non c'è la Spagna di Carlos Alcaraz (che ha saltato i play-off, ma potrebbe esserci a Bologna), possibile avversaria dell'Italia nei quarti di finale insieme a Belgio, Austria e una tra Argentina e Repubblica Ceca. Gli azzurri debutteranno contro una di queste nazioni mercoledì 19 novembre, alle ore 16.

Coppa Davis Finals, le fasce del sorteggio

TESTE DI SERIE

  • [1] Italia
  • [2] Germania
  • [3] Francia
  • [4] Argentina o Repubblica Ceca

NON TESTE DI SERIE

  • Argentina o Repubblica Ceca
  • Spagna
  • Belgio
  • Austria

La procedura del sorteggio

  • Sorteggio per determinare la testa di serie n.4

  • La testa di serie 1 (Italia) sarà posizionata sulla riga 1;

  • La testa di serie 2 (Germania) sarà posizionata sulla riga 8;

  • Le teste di serie 3 (Francia) e 4 (Repubblica Ceca o Argentina) saranno sorteggiate per essere posizionate sulle righe 3 e 6;

  • Tutte le altre nazioni saranno sorteggiate per essere posizionate sulle righe 2, 4, 5 e 7.

Tennis: Altre Notizie

Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna

coppa davis

Appuntamento alle 12 in Piazza Maggiore, a Bologna, per il sorteggio della Final 8 di Coppa...

BJKC: Italia in semifinale, Cina battuta 2-0

Tennis

Cuore e grinta: così l'Italia si qualifica per la semifinale di Billie Jean King Cup battendo per...

Berrettini giocherà a Stoccolma: "Non vedo l'ora"

l'annuncio

Si prospetta un finale di stagione intenso per Matteo Berrettini, che dopo lo swing asiatico e il...

Sinner, allenamento al servizio... senza racchetta

video

Jannik l'aveva detto al termine della finale persa a New York contro Alcaraz: "Devo uscire dalla...

Chengdu e Hangzhou da mercoledì LIVE su Sky

Tennis

Inizia lo swing asiatico con i tornei 250 di Chengdu e Hangzhou, da seguire in diretta su Sky...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS