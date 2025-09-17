Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna

L'Italia conoscerà oggi il proprio cammino in Coppa Davis. Alle ore 12, in Piazza Maggiore a Bologna, si svolgerà il sorteggio delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre alla Unipol Arena. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno la testa di serie n. 1 del tabellone, in un seeding che segue il ranking per nazioni e sarà completato da Germania (2), Francia (3) e una tra Argentina e Repubblica Ceca (entrambe hanno lo stesso numero di punti (412) e incontri disputati (13), motivo per cui la testa di serie n. 4 verrà determinata per sorteggio). Tra le teste di serie non c'è la Spagna di Carlos Alcaraz (che ha saltato i play-off, ma potrebbe esserci a Bologna), possibile avversaria dell'Italia nei quarti di finale insieme a Belgio, Austria e una tra Argentina e Repubblica Ceca. Gli azzurri debutteranno contro una di queste nazioni mercoledì 19 novembre, alle ore 16.