Alcaraz e Federer si incontrano sui campi da golf

Tennis

Una partita a golf con Roger Federer per aprire al meglio la settimana della Laver Cup. È iniziato così il viaggio a San Francisco di Carlos Alcaraz, giunto in California per partecipare in questo weekend alla sfida tra Europa e Resto del Mondo. Prima, però, un momento di relax per il n. 1 al mondo e campione degli US Open con uno dei suoi sport preferiti: il golf. Ad accoglierlo sui prati è stato Roger Federer - anche lui amante di questo sport - per una sfida diventata presto social grazie agli scatti pubblicati su Instagram dal campione svizzero, tra abbracci e sorrisi. "Benvenuto alla Laver Cup 2025, Carlos - ha scritto Roger - Bel lavoro sul campo da golf. Spero che tu abbia messo in valigia le racchette da tennis". 

