Torna Berrettini: il programma di giovedì su Sky

Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di giovedì: partite e orarihangzhou&chengdu
Ottanta giorni dopo l'ultima volta, Matteo Berrettini torna in campo: l'azzurro apre l'Atp 250 di Hangzhou contro il lucky loser ceco Dalibor Svrcina. Il programma di giovedì, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì sarà il giorno di Matteo Berrettini. Ottanta giorni dopo la sconfitta all'esordio a Wimbledon contro Majchrzak, il tennista romano torna in campo ad Hangzhou, Cina, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il primo avversario di Berrettini sarà il lucky loser ceco Dalibor Svrcina, n. 99 al mondo, che nelle qualificazioni aveva perso con Giulio Zeppieri, prima di essere ripescato nel main draw. Sarà un confronto inedito tra Berrettini e Svrcina, un test importante per capire le condizioni di Matteo in un ricco swing asiatico che proseguirà poi con Tokyo e Shanghai.
Il programma di giovedì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 7.30 - Atp Hangzhou: Dzumhur (Bih) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Atp Hangzhou: BERRETTINI (Ita) vs Svrcina (Cze)
- a seguire - Atp Hangzhou: Basavareddy (Usa) vs Cilic (Cro)
- non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Bu (Chn) vs Zhang (Chn)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 7.30 - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
SKY SPORT MIX (211)
- ore 7 - Atp Chengdu: Misolic (Aut) vs Mpetshi Perricard (Fra)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 10.30 - Atp Chengdu: Shevchenko (Kaz) vs Monfils (Fra)
- non prima delle 12.30 - Wta Seoul: Krejcikova (Cze) vs Raducanu (Gbr)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.