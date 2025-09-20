Atp Hangzhou, Zeppieri cede a Tien in due set

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Hangzhou, Zeppieri eliminato da Tien al secondo turno

Tennis

Non ci sono più italiani nel tabellone del torneo cinese. Giulio Zeppieri è stato sconfitto al secondo turno dall'americano Learner Tien. La testa di serie numero sette si è imposta 6-4, 6-3

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dopo la vittoria su Sun all'esordio, Giulio Zeppieri è stato sconfitto da Learner Tien al secondo turno dell'Atp di Hangzhou. 6-4, 6-3 i parziali per l'americano, che ha strappato la battuta al giocatore italiano al decimo gioco del primo set e al sesto del secondo. Per Zeppieri i rimpianti sono concentrati a cavallo dei due parziali: non è riuscito a sfruttare una palla break sul 4-4, finendo poi col perdere il servizio nel game successivo, e in apertura di secondo set. L'Italia perde i suoi rappresentanti nel torneo cinese dopo le sconfitte di Berrettini e Arnaldi all'esordio. Tien invece aspetta il vincitore tra Rublev e Royer. Tra gli altri risultati, da segnalare il successo di Medvedev sull'americano Basavareddy. 

