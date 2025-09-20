Atp Hangzhou, Zeppieri cede a Tien in due set

Non ci sono più italiani nel tabellone del torneo cinese. Giulio Zeppieri è stato sconfitto al secondo turno dall'americano Learner Tien. La testa di serie numero sette si è imposta 6-4, 6-3

Dopo la vittoria su Sun all'esordio, Giulio Zeppieri è stato sconfitto da Learner Tien al secondo turno dell'Atp di Hangzhou. 6-4, 6-3 i parziali per l'americano, che ha strappato la battuta al giocatore italiano al decimo gioco del primo set e al sesto del secondo. Per Zeppieri i rimpianti sono concentrati a cavallo dei due parziali: non è riuscito a sfruttare una palla break sul 4-4, finendo poi col perdere il servizio nel game successivo, e in apertura di secondo set. L'Italia perde i suoi rappresentanti nel torneo cinese dopo le sconfitte di Berrettini e Arnaldi all'esordio. Tien invece aspetta il vincitore tra Rublev e Royer. Tra gli altri risultati, da segnalare il successo di Medvedev sull'americano Basavareddy.