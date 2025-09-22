Laver Cup, Alcaraz non basta: vince il Team Mondo

La Laver Cup torna tra le mani del Team Mondo. A San Francisco, la squadra capitanata da Andre Agassi (alla sua prima esperienza da coach del team world) ha battuto 15-9 il Team Europa, vincendo così la competizione per la terza volta negli ultimi quattro anni. All'Europa, capitanata da Jannick Noah, serviva un'impresa nell'ultima giornata per vincere il torneo, dopo un sabato da dimenticare con 4 match su 4 persi. Non è bastato un super Alcaraz, vincitore sia in singolare (contro Cerundolo) che in doppio (in coppia con Ruud, contro Michelsen e Opelka). Al Team Mondo bastava vincere due match e ci sono riusciti con De Minaur (contro Mensik) e, soprattutto, con Taylor Fritz. Lo statunitense è stato l'mvp della Laver Cup, battendo sabato Alcaraz (che non perdeva un match dalla finale di Wimbledon contro Jannik Sinner) e domenica Zverev, regalando così i punti decisivi alla squadra di capitan Agassi.