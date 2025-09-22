Laver Cup, Alcaraz non basta: vince il Team Mondo

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Team Mondo vince la Laver Cup: Europa battuta 15-9, non basta Alcaraz

Tennis

Il Team Mondo, capitanato da Andre Agassi, conquista la Laver Cup per la terza volta negli ultimi quattro anni: a San Francisco finisce 15-9, con la vittoria decisiva di Fritz su Zverev. Al Team Europa non basta un ottimo Alcaraz, vincitore domenica sia in singolare che in doppio

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

La Laver Cup torna tra le mani del Team Mondo. A San Francisco, la squadra capitanata da Andre Agassi (alla sua prima esperienza da coach del team world) ha battuto 15-9 il Team Europa, vincendo così la competizione per la terza volta negli ultimi quattro anni. All'Europa, capitanata da Jannick Noah, serviva un'impresa nell'ultima giornata per vincere il torneo, dopo un sabato da dimenticare con 4 match su 4 persi. Non è bastato un super Alcaraz, vincitore sia in singolare (contro Cerundolo) che in doppio (in coppia con Ruud, contro Michelsen e Opelka). Al Team Mondo bastava vincere due match e ci sono riusciti con De Minaur (contro Mensik) e, soprattutto, con Taylor Fritz. Lo statunitense è stato l'mvp della Laver Cup, battendo sabato Alcaraz (che non perdeva un match dalla finale di Wimbledon contro Jannik Sinner) e domenica Zverev, regalando così i punti decisivi alla squadra di capitan Agassi.

Laver Cup, tutti i risultati dei match

Day-1

  • Ruud (Eur) - Opelka (Wrl) 6-4, 7-6
  • Mensik (Eur) - Michelsen (Wrl) 6-1, 6-7, 10-8
  • Cobolli (Eur) - Fonseca (Wrl) 4-6, 3-6
  • Alcaraz/Mensik (Eur) - Fritz/Michelsen (Wrl) 7-6, 6-4

Day-2

  • Alcaraz (Eur) - Fritz (Wrl) 3-6, 2-6
  • Zverev (Eur) - De Minaur (Wrl) 1-6, 4-6
  • Rune (Eur) - Cerundolo (Wrl) 3-6, 6-7
  • Ruud/Rune (Eur) - De Minaur/Michelsen (Wrl) 3-6, 4-6

Day-3

  • Alcaraz/Ruud (Eur) - Michelsen/Opelka (Wrl) 7-6, 6-1
  • Mensik (Eur) - De Minaur (Wrl) 3-6, 4-6
  • Alcaraz (Eur) - Cerundolo (Wrl) 6-2, 6-1
  • Zverev (Eur) - Fritz (Wrl) 3-6, 6-7

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo

atp tokyo

Svelato il tabellone dell'Atp 500 di Tokyo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24...

Laver Cup, Alcaraz non basta: vince il Team Mondo

Tennis

Il Team Mondo, capitanato da Andre Agassi, conquista la Laver Cup per la terza volta negli ultimi...

Musetti in semifinale: il programma su Sky

Tennis

AChengdu Musetti affronta il kazako Alexander Shevchenko (numero 96 al mondo) in...

Musetti in semifinale, Basilashvili ko 6-3, 6-3

atp chengdu

Il carrarino ha sconfitto il georgiano Basilashvili con un doppio 6-3 e conquistato la quinta...

Alcaraz, primo ko da n. 1: Fritz vince in 2 set

laver cup

Lo spagnolo ha perso in due set (6-3, 6-2) contro Taylor Fritz. Per l'americano si tratta della...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS