Musetti-Tabilo LIVE alle 13 su Sky Sport Uno

Musetti-Tabilo all'Atp Chengdu, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti a caccia del titolo a Chengdu: l'azzurro sfida il cileno Tabilo, n. 112 al mondo. Appuntamento alle ore 13, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Anche Tabilo va a caccia del terzo titolo Atp in carriera. Il cileno non trionfa da giugno 2024, quando conquistò l'Atp 250 di Mallorca, su erba.
Tabilo può diventare, inoltre, il secondo giocatore a vincere un torneo Atp nel 2025 partendo dalle qualificazioni. Finora c'è riuscito solo Jenson Brooksby a Houston
I campioni Atp 2025 con il ranking più basso
- Jenson Brooksby (campione a Houston da n. 507 Atp)
- Laslo Djere (campione a Santiago da n. 103 Atp)
- Joao Fonseca (campione a Buenos Aires da n. 99 Atp)
Tabilo può diventare il secondo giocatore con il ranking più basso a vincere un torneo Atp nel 2025. Il record appartiene per ora a Jenson Brooksby che da n. 507 al mondo ha vinto il torneo di Houston
Musetti può diventare il quarto giocatore italiano a vincere un titolo Atp quest'anno dopo Luciano Darderi (3), Jannik Sinner (2) e Flavio Cobolli (2)
Musetti è il giocatore con più match vinti a Chengdu (8) ed è il primo giocatore ad aver raggiunto la finale del torneo per due anni consecutivi.
Musetti è il quarto top 10 in una finale Atp 250 in questa stagione dopo Novak Djokovic (campione a Ginevra), Alexander Zverev (finalista a Stoccarda) e Taylor Fritz (campione a Stoccarda e Eastbourne)
Musetti giocherà oggi la settima finale in carriera nel circuito maggiore. Lorenzo andrà a caccia del terzo titolo Atp, il primo da ottobre 2022 quando trionfò a Napoli, battendo in finale Matteo Berrettini
Settimana da favola, invece, per Alejandro Tabilo. Un torneo iniziato dalle qualificazioni per il n. 112 al mondo: in totale sei vittorie consecutive, l'ultima in semifinale contro lo statunitense Nakashima
Il cammino di Tabilo
- Q1: vs Te 6-4, 6-4
- Q2: vs Harris 7-6, 6-7, 7-6
- 1° turno: vs Thompson 6-4, 6-3
- 2° turno: vs Darderi 6-4, 6-3
- Quarti: vs O'Connell 4-6, 7-5, 6-2
- Semifinale: vs Nakashima 6-4, 7-6
È stato un torneo in crescendo per Musetti. Arrivato a Chengdu con importanti carichi di lavoro sulle gambe, ha faticato più del previsto all'esordio con Prizmic. Poi non ha avuto difficoltà nei match successivi, contro Basilashvili e Shevchenko
Il cammino di Musetti
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Prizmic 7-5, 3-6, 6-2
- Quarti: vs Basilashvili 6-3, 6-3
- Semifinale: vs Shevchenko 6-3, 6-1
Musetti sfiderà Tabilo per la prima volta nel circuito maggiore. Tra i due c'è solo un precedente a livello Challenger, che risale al torneo di Antalya 2021. Allora, sulla terra rossa, vinse Musetti con un netto 6-2, 6-0 in meno di un'ora
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13 - Atp Chengdu: MUSETTI (Ita) vs Tabilo (Chi)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13.30 - Atp Hangzhou: Royer (Fra) vs Bublik (Kaz)
Il match è in programma alle ore 13, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale all'Atp 250 di Chengdu. In campo Lorenzo Musetti contro Alejandro Tabilo