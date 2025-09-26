Paolini, Berrettini, Musetti: il programma su Sky

Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di venerdì: partite e oraritokyo & pechino
Sarà un venerdì pazzesco quello che attende gli appassionati di tennis, con ben 5 italiani in campo e tantissimi big match. A Pechino giocano Sonego-Zverev, Cobolli-Rublev, Musetti-Perricard e Jasmine Paolini. A Tokyo torna Berrettini, che sfida Ruud. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Venerdì a forti tinte azzurre quello che attende il circuito. A livello Atp sono ben quattro gli italiani impegnati, di cui tre a Pechino. Flavio Cobolli affronta il russo Andrey Rublev, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà con la 2^ testa di serie del torneo, il tedesco Sascha Zverev. In campo anche Lorenzo Musetti, reduce dal ko in finale a Chengdu, che affronta il francese Perricard. A Tokyo torna in campo Matteo Berrettini: il romano, che ha conquistato il primo successo dopo quattro mesi di digiuno, sfida la 4^ testa di serie del seeding, il norvegese Ruud. Tra le donne, al Wta 1000 di Pechino, esordio per Jasmine Paolini che affronta la lettone Sevastova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il programma di venerdì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5 - Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire - Wta Pechino: PAOLINI (Ita) vs Sevastova (Lat)
- a seguire - Atp Tokyo: Ruud (Nor) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Atp Pechino: Mpetshi Perricard (Fra) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Atp Pechino: SONEGO (Ita) vs Zverev (Ger)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4 - Atp Tokyo: Vukic (Aus) vs Altmaier (Ger)
- non prima delle 5.30 - Atp Tokyo: Smiabukuro (Jpn) vs Korda (Usa)
- non prima delle 9 - Atp Tokyo: Borges (Por) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Tokyo: Ruud vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Replica Rublev-Cobolli
- a seguire - Atp Pechino: SONEGO (Ita) vs Zverev (Ger)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 5 - Atp Pechino: Rublev vs COBOLLI (Ita)
- non prima delle 7 - Atp Pechino: De Minaur (Aus) vs Bu (Chn)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Wta Pechino: Boulter (Gbr) vs Anisimova (Usa)
- non prima delle 13 - Mpetshi Perricard (Fra) vs MUSETTI (Ita)
