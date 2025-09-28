Sarà alba azzurra: il programma di domenica su Sky

Atp Pechino e Atp Tokyo, il programma di domenica: partite e oraripechino&tokyo
Sarà una super domenica di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte prima dell'alba a Pechino: sarà "staffetta azzurra" con Cobolli, Musetti e Paolini. Poi riflettori su Tokyo per il quarto di finale di Carlos Alcaraz
Da Pechino a Tokyo sarà una super domenica di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al China Open scenderanno in campo tre italiani in una "staffetta azzurra" che inizierà prima dell'alba. Alle ore 5 italiane, infatti, aprirà il programma Flavio Cobolli, opposto all'americano Learner Tien. A seguire Lorenzo Musetti affronterà Adrian Mannarino, mentre Jasmine Paolini sfiderà la statunitense Sofia Kenin. Al Japan Open, invece, sarà una domenica di quarti di finale. Ultimo a scendere in campo sarà Carlos Alcaraz che incontrerà Brandon Nakashima, n. 33 della classifica mondiale.
Il programma di domenica su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 5 - Atp Pechino: COBOLLI (Ita) vs Tien (Usa)
- a seguire - Atp Pechino: Mannarino (Fra) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Wta Pechino: PAOLINI (Ita) vs Kenin (Usa)
- a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Nakashima (Usa)
- non prima delle 13 - Atp Pechino: Moutet (Fra) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Wta Pechino: Zhang (Chn) vs Anisimova (Usa)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 4 - Atp Tokyo: Korda (Usa) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Pechino: Mannarino (Fra) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Wta Pechino: PAOLINI (Ita) vs Kenin (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 4 - Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 9 - Atp Tokyo: Ruud (Nor) vs Vukic (Aus)
- a seguire - Atp Tokyo: Alcaraz (Esp) vs Nakashima (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
