Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci

Atp Acapulco, i risultati degli italiani: Cobolli in semifinale, Bellucci eliminato

atp acapulco

Flavio Cobolli centra la seconda semifinale consecutiva grazie alla vittoria in due set (7-6, 6-1) sul cinese Wu e diventa il terzo italiano di sempre in semi ad Acapulco dopo Fognini e Musetti. Fuori Bellucci, battuto da Tiafoe. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È semifinale per Flavio Cobolli all'Atp 500 di Acapulco. il romano è tra i migliori quatrtro sul cemento messicano grazie alla vittoria sul cinese Wu Yibing, n. 142 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 35 minuti. Una partita equilibrata nella prima parte, poi girata in favore di Cobolli che sul 5-6 del primo set ha annullato due set point al cinese. Flavio ha cambiato l'inerzia nel tiebreak (vinto 7-4 con il mini break decisivo nel nono punto) e successivamente ha dominato il secondo set, durato mezz'ora. Cobolli centra così la sesta semifinale Atp in carriera e diventa il terzo italiano di sempre in semifinale ad Acapulco dopo Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2021). L'azzurro tornerà in campo nella notte tra venerdì e sabato contro Miomir Kecmanovic, n. 84 Atp, che ha liquidato il francese Atmane con un doppio 6-3 e nel turno precedente aveva eliminato il n. 4 al mondo Sascha Zverev.

Bellucci ko con Tiafoe

Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci che dopo la grande prestazione contro Alejandro Davidovich Fokina si ferma ai quarti, battuto da Frances Tiafoe con lo score di 6-3, 6-4 in un'ora e 47 minuti. Il lombardo ha fatto partita alla pari per lunghi tratti, ma paga i cinque break subiti e i 34 errori gratuiti commessi. Il primo set si decide dal 3-2 in favore di Mattia, quando Tiafoe piazza una serie di quattro game vinti consecutivi. Il secondo set, invece, è all'insegna dei break e controbreak. Sul 5-3 l'americano serve per il match, ma Bellucci recupera il break di svantaggio. Tuttavia l'azzurro serve per riportare il match in parità sul 5-4, ma perde nuovamente il servizio e la partita.

