Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci

È semifinale per Flavio Cobolli all'Atp 500 di Acapulco. il romano è tra i migliori quatrtro sul cemento messicano grazie alla vittoria sul cinese Wu Yibing, n. 142 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 35 minuti. Una partita equilibrata nella prima parte, poi girata in favore di Cobolli che sul 5-6 del primo set ha annullato due set point al cinese. Flavio ha cambiato l'inerzia nel tiebreak (vinto 7-4 con il mini break decisivo nel nono punto) e successivamente ha dominato il secondo set, durato mezz'ora. Cobolli centra così la sesta semifinale Atp in carriera e diventa il terzo italiano di sempre in semifinale ad Acapulco dopo Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2021). L'azzurro tornerà in campo nella notte tra venerdì e sabato contro Miomir Kecmanovic, n. 84 Atp, che ha liquidato il francese Atmane con un doppio 6-3 e nel turno precedente aveva eliminato il n. 4 al mondo Sascha Zverev.