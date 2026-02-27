Sarà un venerdì di grande tennis da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sono sei gli italiani in campo tra Dubai, Santiago del Cile, Acapulco e Merida. Si parte dagli Emirati Arabi Uniti dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori andranno a caccia della seconda finale stagionale. Gli avversari degli azzurri saranno Arevalo/Pavic, già battuti quest'anno ad Adelaide e Doha. In serata spazio al derby azzurro nei quarti dell'Atp 250 di Santiago del Cile tra Andrea Pellegrino (mai così avanti in un torneo Atp) e Luciano Darderi. Tra loro ci sono due precedenti a livello Challenger, entrambi vinti dall'italoargentino. Nella notte italiana, invece, l'attenzione si sposterà sul Messico. Flavio Cobolli sarà impegnato nelle semifinali dell'Atp 500 di Acapulco contro il serbo Miomir Kecmanovic. Flavio insegue la prima finale del 2026, la terza in carriera a livello Atp 500 dopo Amburgo 2025 e Washington 2024. Infine toccherà a Jasmine Paolini che nei quarti del Wta 500 di Merida affronterà Katie Boulter, n. 69 della classifica mondiale.