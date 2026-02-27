Bolelli/Vavassori a Dubai, il derby Darderi-Pellegrino a Santiago, Cobolli ad Acapulco e Paolini a Merida: sarà un venerdì di tennis azzurro, da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW
Sarà un venerdì di grande tennis da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sono sei gli italiani in campo tra Dubai, Santiago del Cile, Acapulco e Merida. Si parte dagli Emirati Arabi Uniti dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori andranno a caccia della seconda finale stagionale. Gli avversari degli azzurri saranno Arevalo/Pavic, già battuti quest'anno ad Adelaide e Doha. In serata spazio al derby azzurro nei quarti dell'Atp 250 di Santiago del Cile tra Andrea Pellegrino (mai così avanti in un torneo Atp) e Luciano Darderi. Tra loro ci sono due precedenti a livello Challenger, entrambi vinti dall'italoargentino. Nella notte italiana, invece, l'attenzione si sposterà sul Messico. Flavio Cobolli sarà impegnato nelle semifinali dell'Atp 500 di Acapulco contro il serbo Miomir Kecmanovic. Flavio insegue la prima finale del 2026, la terza in carriera a livello Atp 500 dopo Amburgo 2025 e Washington 2024. Infine toccherà a Jasmine Paolini che nei quarti del Wta 500 di Merida affronterà Katie Boulter, n. 69 della classifica mondiale.
Il programma di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.30 - Atp Dubai: BOLELLI/VAVASSORI vs Arevalo/Pavic
- ore 14 - Atp Dubai: Auger Aliassime (Can) vs Medvedev
- non prima delle 16 - Atp Dubai: Rublev vs Griekspoor (Ned)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.30 - Atp Dubai: BOLELLI/VAVASSORI vs Arevalo/Pavic
- ore 14 - Atp Dubai: Auger Aliassime (Can) vs Medvedev
- non prima delle 16 - Atp Dubai: Rublev vs Griekspoor (Ned)
- a seguire - Atp Santiago: Hanfmann (Ger) vs Gaubas (Ltu)
- non prima delle 19 - Atp Santiago: Cerundolo (Arg) vs Nava (Usa)
- a seguire - Wta Austin: Tomljanovic (Aus) vs Birrell (Aus)
- non prima delle 22.30 - Atp Santiago: PELLEGRINO (Ita) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- ore 2 - Atp Acapulco: Kecmanovic (Srb) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - Simulcasy Sky Sport Max
- non prima delle 3.30 - Atp Acapulco: Tiafoe (Usa) vs Nakashima (Usa)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 24 - Atp Santiago: Tabilo (Chi) vs Baez (Arg)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Wta Merida: PAOLINI (Ita) vs Boulter (Gbr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.