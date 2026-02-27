Dopo tre sconfitte consecutive Jasmine Paolini ritrova il sorriso e batte l'australiana Hon con un netto 6-0, 6-2 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. La toscana affronterà ai quarti la britannica Katie Boulter. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Jasmine Paolini riparte da Merida. Reduce da tre sconfitte consecutive, l'azzurra "spezza" la serie negativa sul cemento messicano grazie alla vittoria sull'australiana Priscilla Hon, n. 136 al mondo, con un perentorio 6-0, 6-2 in un'ora e 13 minuti. Un risultato mai in discussione per Paolini, dominante dall'inizio alla fine. Altissima la percentuale di prime in campo per l'azzurra (80%) che sulla seconda ha poi perso soltanto un punto. Jasmine ha accusato solo un piccolo passaggio a vuoto all'inizio del secondo set, quando avanti 2-0 ha perso il servizio. Da quel momento, però, è tornata a marciare senza esitazioni contro una giocatrice che ha raccolto solo 6 punti su 27 con la seconda.