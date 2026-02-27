Offerte Sky
Wta Merida, Paolini ai quarti: Hon battuta in 2 set

wta merida

Dopo tre sconfitte consecutive Jasmine Paolini ritrova il sorriso e batte l'australiana Hon con un netto 6-0, 6-2 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco. La toscana affronterà ai quarti la britannica Katie Boulter. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Jasmine Paolini riparte da Merida. Reduce da tre sconfitte consecutive, l'azzurra "spezza" la serie negativa sul cemento messicano grazie alla vittoria sull'australiana Priscilla Hon, n. 136 al mondo, con un perentorio 6-0, 6-2 in un'ora e 13 minuti. Un risultato mai in discussione per Paolini, dominante dall'inizio alla fine. Altissima la percentuale di prime in campo per l'azzurra (80%) che sulla seconda ha poi perso soltanto un punto. Jasmine ha accusato solo un piccolo passaggio a vuoto all'inizio del secondo set, quando avanti 2-0 ha perso il servizio. Da quel momento, però, è tornata a marciare senza esitazioni contro una giocatrice che ha raccolto solo 6 punti su 27 con la seconda. 

Ai quarti con Boulter

Al primo quarto di finale del 2026, Paolini tornerà in campo nella notte tra venerdì e sabato contro Katie Boulter, n. 69 Wta, che si presenta con una serie aperta di 7 vittorie consecutive. Il bilancio nei precedenti è 2-2: Jasmine ha vinto gli ultimi due confronti (Madrid 2025 ed Eastbourne 2024), ma la britannica ha vinto le due sfide sul cemento (Linz 2024 e Indian Wells 2022).

Cobolli in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci

