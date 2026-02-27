L'italo-argentino vince il derby azzurro contro Pellegrino in 3 set e si qualifica per la semifinale dell'Atp 250 di Santiago, in Cile: 6-3, 3-6, 6-2 il punteggio finale in poco più di due ore. Darderi attende nel prossimo turno il vincente di Tabilo-Baez. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

La semifinale di Santiago vedrà protagonista Luciano Darderi . È lui ad aggiudicarsi il derby azzurro contro Andrea Pellegrino nei quarti dell'Atp 250 e ora lo attende il vincente di Tabilo-Baez per guadagnarsi un posto nell'ultimo atto del torneo. L'italo-argentino conquista la qualificazione in due ore e due minuti, vincendo 6-3, 3-6, 6-2 dopo aver eliminato Navone nel turno precedente.

La cronaca del match

Pellegrino parte in risposta e rischia di vedere la partita subito in salita. Alla prima possibilità, infatti, Darderi con un bel passante si guadagna la sua prima palla break, ma il pugliese resta concentrato e con angoli e ottime prime riesce a neutralizzarla. Lo scenario si ripete nel game di servizio successivo, quando il classe 1997 non riesce a reggere lo scambio lungo col suo avversario - più giovane di lui - e arriva a un parziale 15-40, ma le prime lo salvano ancora da due palle break di fila. Ne arriva anche una terza, anch'essa annullata sulla palla lunga di Darderi. L'italo-argentino, al contrario, infila un ace dopo l'altro e non concede punti, però non riesce ad approfittare della quinta e sesta chance di break. Ma non demorde e se ne procura altre due nell'ottavo game: Pellegrino riduce sul 30-40, poi colpisce male ed è costretto all'ottavo tentativo a cedere il vantaggio. Rotto l'equilibrio, Darderi ha subito la possibilità di chiudere il set e non sbaglia, centrando il 6-3 con il 100% di punti vinti sulla prima di servizio.



La sofferenza di Pellegrino in battuta prosegue anche in avvio di secondo parziale, dove va subito sotto. Qualche guizzo tecnico gli permette di tenere l'equilibrio e salvare un paio di palle break, anche sprecate dal suo avversario, poi alla terza è un doppio fallo a regalare il primo game a Darderi. Nel momento più complicato, tuttavia, spinge al massimo e grazie anche agli errori dell'italo-argentino ha subito due chance per pareggiare i conti. Basta la prima per effettuare il controbreak e per entrambi segna una svolta nel set. La fiducia del pugliese cresce e tira fuori grandi colpi lungolinea, poi ancora più brillante si mostra in risposta e lasciando a zero il classe 2002 si va a prendere il secondo break di fila, vantaggio confermato sul 4-1. Un distacco che diventa incolmabile fino al 6-3 conclusivo (dopo due set point falliti in risposta) con cui la sfida si prolunga al terzo set.



La pausa serve a Darderi a ritrovare il livello e, complice anche una volée a rete dell'avversario, brekka subito nel terzo parziale, portandosi sul parziale 3-0. Pellegrini ai tanti gratuiti contrappone qualche singola fiammata che gli permette di salvaguardare i successivi turni di battuta, ma il n. 21 al mondo sul servizio protegge il vantaggio senza rischiare mai nulla e non concedendo palle break. All'ottavo gioco il feeling dei due azzurri è agli estremi opposti e Luciano ne approfitta per brekkare ancora: il 6-2 finale è la sentenza definitiva sul match. In semifinale va Darderi.