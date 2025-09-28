Paolini scatenata: Kenin battuta, è agli ottavi

Jasmine Paolini non si ferma più: domina 6-3, 6-0 la statunitense Sofia Kenin, numero 26 del mondo e si qualifica per gli ottavi del Wta 1000 di Pechino. Per l'azzurra anche punti fondamentali per in vista delle Finals. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Jasmine Paolini agli ottavi di finale del Wta di Pechino per la prima volta in carriera. La n.8 del ranking e 6 del seeding, dopo la netta vittoria all'esordio contro la lettone Anastasija Sevastova, si è ripetuta contro la statunitense Sofia Kenin, n.26 del ranking e 27 del tabellone. Altro incontro convincente per Jas, che conferma il suo feeeling con la Cina: tra BJKC e Pechino, non ha infatti ancora perso una partita. Partita comandata sempre dall'azzurra, che scappa 5-1 nel 1° set con doppio break prima di chiudere 6-3. Stesso copione nel secondo parziale, in cui si trova avanti presto 5-0. Kenin, che aveva vinto tutte e tre le sfide precedenti con l’azzurra senza perdere un set, non riesce a contenere l'esuberanza di Paolini, che chiude 6-0 in un'ora e 5 minuti. L'azzurra, che conquista punti fondamentali nella Race verso le Wta Finals (vista anche la concomitante sconfitta di Rybakina) affronterà agli ottavi la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking: tra le due non ci sono precedenti.