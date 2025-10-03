Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Shanghai, i risultati degli italiani: Bellucci e Nardi fuori al 2° turno

atp shanghai

Sconfitte per i due azzurri al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Bellucci ha perso contro Machac 6-3, 6-4, mentre Nardi si è arreso a Mpetshi Perricard 6-3, 7-6. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - PECHINO

Si è chiuso al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai di Mattia Bellucci. L'azzurro ha perso contro Tomas Machac (numero 23 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-4. Non manca il rammarico da parte di Bellucci, che non ha concretizzato nessuna delle quattro palle break avute a disposizione. Nel primo set Bellucci ne ha sprecate 3 (due nel primo, l'altra nel settimo game) e ha perso la battuta nell'ottavo gioco, con il ceco che salito 5-3 ha chiuso il primo parziale 6-3 in 41 minuti di gioco. Nel secondo set, invece, Bellucci non è riuscito a strappare la battuta a Machac nel sesto game sul punteggio di 3-2 e ha poi subito il break decisivo nell'undicesimo gioco.

Anche Nardi eliminato

Sconfitta anche per Luca Nardi. Il 22enne ha perso contro Giovanni Mpetshi Perricard, testa di serie numero 32, con il punteggio di 6-3, 7-6. Dopo aver perso il primo set (in cui Nardi ha avuto tre palle break), c'è stata la reazione dell'azzurro nel decimo gioco del secondo set in cui ha annullato due match point e strappato la battuta al tennista francese. Decisivo il tiebreak, in cui Mpetshi Perricard ha chiuso 7-4.

Atp Shanghai, i risultati degli italiani

  • Bellucci (Ita) vs [20] Machac (Cze) 3-6, 4-6
  • Nardi (Ita) vs [32] Mpetshi Perricard (Fra) 3-6, 6-7
  • [22) Cobolli (Ita) vs Munar (Spa)

Tennis: Altre Notizie

Atp Shanghai: Bellucci e Nardi eliminati

atp shanghai

Sconfitte per i due azzurri al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Bellucci ha perso...

Sinner, Vagnozzi: "Fatto qualche cambio"

'al corsport'

Il coach di Jannik Sinner ha parlato in un'intervista al 'Corriere dello Sport': "Il...

Sinner-Altmaier LIVE sabato alle 12.30 su Sky

atp shanghai

Il numero 2 al mondo debutta al Masters 1000 di Shanghai al secondo turno contro il tedesco...

Tre azzurri e Djokovic: il programma di venerdì

atp shanghai

AShanghai inizia il secondo turno con la parte bassa del tabellone. In campo Flavio Cobolli, Luca...

Paolini saluta Pechino: Anisimova vince dopo 3 ore

wta pechino

Paolini esce ai quarti, battuta in rimonta dalla n. 4 al mondo Anisimova dopo quasi tre ore di...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS