Atp Shanghai: Bellucci e Nardi eliminati

Atp Shanghai, i risultati degli italiani: Bellucci e Nardi fuori al 2° turnoatp shanghai
Sconfitte per i due azzurri al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Bellucci ha perso contro Machac 6-3, 6-4, mentre Nardi si è arreso a Mpetshi Perricard 6-3, 7-6. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si è chiuso al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai di Mattia Bellucci. L'azzurro ha perso contro Tomas Machac (numero 23 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-4. Non manca il rammarico da parte di Bellucci, che non ha concretizzato nessuna delle quattro palle break avute a disposizione. Nel primo set Bellucci ne ha sprecate 3 (due nel primo, l'altra nel settimo game) e ha perso la battuta nell'ottavo gioco, con il ceco che salito 5-3 ha chiuso il primo parziale 6-3 in 41 minuti di gioco. Nel secondo set, invece, Bellucci non è riuscito a strappare la battuta a Machac nel sesto game sul punteggio di 3-2 e ha poi subito il break decisivo nell'undicesimo gioco.
Anche Nardi eliminato
Sconfitta anche per Luca Nardi. Il 22enne ha perso contro Giovanni Mpetshi Perricard, testa di serie numero 32, con il punteggio di 6-3, 7-6. Dopo aver perso il primo set (in cui Nardi ha avuto tre palle break), c'è stata la reazione dell'azzurro nel decimo gioco del secondo set in cui ha annullato due match point e strappato la battuta al tennista francese. Decisivo il tiebreak, in cui Mpetshi Perricard ha chiuso 7-4.
Atp Shanghai, i risultati degli italiani
- Bellucci (Ita) vs [20] Machac (Cze) 3-6, 4-6
- Nardi (Ita) vs [32] Mpetshi Perricard (Fra) 3-6, 6-7
- [22) Cobolli (Ita) vs Munar (Spa)