Atp Shanghai: Bellucci e Nardi eliminati

Sconfitte per i due azzurri al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Bellucci ha perso contro Machac 6-3, 6-4, mentre Nardi si è arreso a Mpetshi Perricard 6-3, 7-6. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è chiuso al secondo turno il Masters 1000 di Shanghai di Mattia Bellucci. L'azzurro ha perso contro Tomas Machac (numero 23 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-4. Non manca il rammarico da parte di Bellucci, che non ha concretizzato nessuna delle quattro palle break avute a disposizione. Nel primo set Bellucci ne ha sprecate 3 (due nel primo, l'altra nel settimo game) e ha perso la battuta nell'ottavo gioco, con il ceco che salito 5-3 ha chiuso il primo parziale 6-3 in 41 minuti di gioco. Nel secondo set, invece, Bellucci non è riuscito a strappare la battuta a Machac nel sesto game sul punteggio di 3-2 e ha poi subito il break decisivo nell'undicesimo gioco.