Tre azzurri e Djokovic: il programma di venerdì

Atp Shanghai, il programma di venerdì: partite e orariatp shanghai
AShanghai inizia il secondo turno con la parte bassa del tabellone. In campo Flavio Cobolli, Luca Nardi e Mattia Bellucci, ma ci sarà anche il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia il secondo turno al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa di vedere Sinner sabato in campo, sarà un venerdì con tre italiani. Spazio, dunque, a Flavio Cobolli (impegnato contro lo spagnolo Munar), Luca Nardi (affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard) e Mattia Bellucci (sfiderà il ceco Tomas Machac). Sarà, inoltre, il giorno del debutto di Novak Djokovic. Al ritorno in campo un mese dopo gli US Open, il serbo incontrerà per la 22esima volta in carriera il croato Marin Cilic. I precedenti dicono 19-2 per Nole che lo scorso anno, a Shanghai, raggiunse la finale. Tra gli altri big in campo, anche Taylor Fritz, Holger Rune e Ben Shelton.
Il programma di venerdì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6.30 - Masters 1000 Shanghai: Shelton (Usa) vs Goffin (Bel)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Baez (Arg) vs Rune (Den)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
- ore 12.15 - Studio Tennis
- ore 12.30 - Masters 1000 Shanghai: Cilic (Cro) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Fritz (Usa) vs Maroszan (Hun)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Mix (211)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: NARDI (Ita) vs Perricard (Fra)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Munar (Spa) vs COBOLLI (Ita)
SKY SPORT MAX (206)
- non prima delle 9 - Wta 1000 Pechino: Kartal (Gbr) vs Noskova (Cze)
- non prima delle 12 - Wta 1000 Pechino: Navarro (Usa) vs Pegula (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 6.30 - Masters 1000 Shanghai: Tiafoe (Usa) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Tien (Usa) vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: BELLUCCI (Ita) vs Machac (Cze)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.