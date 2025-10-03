Tre azzurri e Djokovic: il programma di venerdì

Inizia il secondo turno al Masters 1000 di Shanghai , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In attesa di vedere Sinner sabato in campo, sarà un venerdì con tre italiani . Spazio, dunque, a Flavio Cobolli (impegnato contro lo spagnolo Munar), Luca Nardi (affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard) e Mattia Bellucci (sfiderà il ceco Tomas Machac). Sarà, inoltre, il giorno del debutto di Novak Djokovic . Al ritorno in campo un mese dopo gli US Open, il serbo incontrerà per la 22esima volta in carriera il croato Marin Cilic. I precedenti dicono 19-2 per Nole che lo scorso anno, a Shanghai, raggiunse la finale. Tra gli altri big in campo, anche Taylor Fritz , Holger Rune e Ben Shelton .

