Errani/Paolini, finale domenica alle 10.30 su Sky

Errani e Paolini al Wta Pechino: dove vedere la finale di doppio in tv e streaming

wta pechino

Errani e Paolini a caccia del secondo titolo consecutivo a Pechino: le azzurre sfideranno in finale la coppia Kato/Stollar. Appuntamento domenica alle ore 10.30 italiane, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

RISULTATO LIVE

Caccia al bis al Wta Pechino per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre giocheranno la seconda finale consecutiva in doppio al China Open, stavolta opposte alla giapponese Kato e l'ungherese Stollar. Appuntamento domenica alle 10.30 (orario italiano), in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Errani/Paolini, caccia alla decima

Errani e Paolini giocheranno la quinta finale stagionale, la seconda su cemento dopo il Wta 1000 di Doha dello scorso febbraio. All'orizzonte c'è un grande obiettivo: il decimo titolo di coppia nel circuito maggiore. Per centrarlo affronteranno una coppia inedita, visto che Kato e Stollar non avevano mai giocato prima insieme. Sara e Jasmine arrivano forti della convincente prestazione contro Hsieh e Ostapenko, in un percorso finora netto a Pechino con tre vittorie consecutive senza set persi.  

Wta Pechino, Errani e Paolini in finale nel doppio

