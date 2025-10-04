Errani/Paolini tornano in finale a Pechino

Da Pechino a Pechino. Un anno dopo, Sara Errani e Jasmine Paolini sono di nuovo in finale al China Open. Le azzurre, campionesse in carica in doppio nella capitale cinese, hanno superato la coppia n. 4 del seeding composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko con un netto 6-4, 6-0 in un'ora e 19 minuti. È stata una partita dai due volti. Un primo set equilibrato e combattuto, caratterizzato da sette break su dieci game giocati. Sopra 5-3, le azzurre non hanno sfruttato il break di vantaggio, ma hanno poi chiuso il set in risposta. Tutt'altra musica nel secondo set, dominato con un perentorio 6-0.