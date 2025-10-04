Esplora tutte le offerte Sky
Wta Pechino, Errani e Paolini in finale nel doppio: battute Hsieh e Ostapenko

wta pechino

Errani/Paolini tornano in finale a Pechino grazie alla vittoria in due set su Hsieh/Ostapenko. Alla quinta finale stagionale, le azzurre sfideranno per il titolo la coppia Kato/Stollar. Appuntamento domenica, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Pechino a Pechino. Un anno dopo, Sara Errani e Jasmine Paolini sono di nuovo in finale al China Open. Le azzurre, campionesse in carica in doppio nella capitale cinese, hanno superato la coppia n. 4 del seeding composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko con un netto 6-4, 6-0 in un'ora e 19 minuti. È stata una partita dai due volti. Un primo set equilibrato e combattuto, caratterizzato da sette break su dieci game giocati. Sopra 5-3, le azzurre non hanno sfruttato il break di vantaggio, ma hanno poi chiuso il set in risposta. Tutt'altra musica nel secondo set, dominato con un perentorio 6-0. 

In finale contro Kato/Stollar

Errani e Paolini giocheranno la quinta finale stagionale, la seconda su cemento dopo il Wta 1000 di Doha. Le avversarie delle azzurre per il titolo saranno la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar (al primo torneo insieme nel circuito) che hanno raggiunto la finale senza giocare, visto il forfait in semifinale della coppia Hon/Muchova. Appuntamento domenica, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

