Wta Wuhan, c'è Paolini: da lunedì LIVE su Sky

Wta Wuhan, dove vedere il torneo 1000 in tv e streaming

guida tv

Jasmine Paolini a caccia di punti fondamentali per qualificarsi alle Finals in Arabia Saudita: l'azzurra, reduce dal trionfo in doppio a Pechino con Sara Errani, è tra le protagonista del Wta 1000 di Wuhan, in Cina. In diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 12 ottobre

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da lunedì 6 a domenica 12ottobre il torneo WTA 1000 Dongfeng Voyah Wuhan Open 2025. La squadra di telecronisti di Sky Sport che racconterà le sfide è composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Gaia Brunelli, Giuseppe Di Giovanni, Paolo Aghemo. Al commento si alterneranno i talent Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Barbara Rossi, Marco Crugnola. Tutti i giorni alle 12.15 (tranne sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 12.45) su Sky Sport 24 Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno i match del mattino e presenteranno le sfide del pomeriggio nell’appuntamento di Studio Tennis.

Sky Sport Tennis il campo centrale 

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno eSky Sport Arena.

Tutte le partite su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky èdisponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione su Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 6 ottobre – 1^ giornata

  • Sky Sport Uno: dalle 5 alle 6
  • Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 6
  • Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Martedì 7 ottobre - 2^ giornata

  • Sky Sport Uno: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.30
  • Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.15
  • Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Mercoledì 8 ottobre - 3^ giornata

  • Sky Sport Uno: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.30
  • Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 6 e dalle 10.30 alle 12.15
  • Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Giovedì  9 ottobre – 4^ giornata

  • Sky Sport Uno: dalle 5 alle 9, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
  • Sky Sport Tennis: dalle 5 alle 9, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17
  • Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Venerdì  10 ottobre

  • Sky Sport Tennis: quarto di finale 1 alle 5, quarto di finale 2 alle 7, quarto di finale 3 alle 9, quarto di finale 4 alle 13
  • Sky Sport Uno: quarto di finale 1 alle 5, quarto di finale 2 alle 7
  • Sky Sport Arena: dalle 5 alle 17

Sabato 11 ottobre

  • Sky Sport Arena; semifinale 1 dalle 11; semifinale 2 dalle 12.30

Domenica 12 ottobre

  • Sky Sport Tennis: finale dalle 12.30
  • Sky Sport Arena: finale dalle 12.30

