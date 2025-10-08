Paolini agli ottavi: Yuan battuta in tre set

Esplora tutte le offerte Sky
Paolini agli ottavi del Wta Wuhan: Yuan battuta in tre set

wta wuhan

Debutto vincente al Wta 1000 di Wuhan per Jasmine Paolini che ha sconfitto in rimonta la cinese Yue Yuan con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Agli ottavi, l'azzurra sfiderà l'americana Tauson. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: SHANGHAI - WUHAN

Jasmine Paolini è agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan. L'azzurra ha sconfitto al debutto la cinese Yue Yuan con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Con questa vittoria, Paolini mantiene vive le speranze di qualificazione alle Wta Finals. Al prossimo turno, la numero 8 al mondo sfiderà Clara Tauson (testa di serie numero 10).

La cronaca del match

Il primo set è stato molto complicato per Paolini. L'azzurra non è riuscita a conquistare una palla break, considerando anche l'ottimo servizio di Yuan, e ha ceduto il servizio sia nel terzo che nel nono game, con la cinese che ha chiuso 6-3 in 36 minuti di gioco. Nel secondo set Paolini ha fatto molta fatica all'inizio a essere incisiva, ma è riuscita ad annullare ben tre palle break (due nel secondo game, l'altra sul 4-3 per Yuan) e ha vinto gli ultimi tre giochi del parziale, portando così il match al terzo. Nell'ultimo set è successo un po' di tutto: Paolini ha annullato due palle dell'1-3 e ha poi conquistato il break nel game successivo. Momento chiave che ha permesso all'azzurra di portare a casa il match.

