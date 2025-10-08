Paolini agli ottavi: Yuan battuta in tre set

La cronaca del match

Il primo set è stato molto complicato per Paolini. L'azzurra non è riuscita a conquistare una palla break, considerando anche l'ottimo servizio di Yuan, e ha ceduto il servizio sia nel terzo che nel nono game, con la cinese che ha chiuso 6-3 in 36 minuti di gioco. Nel secondo set Paolini ha fatto molta fatica all'inizio a essere incisiva, ma è riuscita ad annullare ben tre palle break (due nel secondo game, l'altra sul 4-3 per Yuan) e ha vinto gli ultimi tre giochi del parziale, portando così il match al terzo. Nell'ultimo set è successo un po' di tutto: Paolini ha annullato due palle dell'1-3 e ha poi conquistato il break nel game successivo. Momento chiave che ha permesso all'azzurra di portare a casa il match.