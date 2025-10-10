Paolini-Swiatek LIVE su Sky Sport Uno

Paolini-Swiatek al Wta Wuhan, il risultato in diretta live della partita
Jasmine Paolini affronta la n°2 del mondo Iga Swiatek nel quarto di finale del torneo Wta 1000 di Wuhan: in palio la semifinale ma anche punti fondamentali in ottica Finals. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
1° game: break Paolini, 1-0 con Swiatek
Che partenza di Paolini! Jasmine ottiene il break in apertura, strappando il servizio a Swiatek a zero. Un game magistrale della toscana, chiuso con un'ottima risposta di dritto sulla seconda giocata dalla polacca
INIZIA IL MATCH! Swiatek al servizio
Swiatek ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire: inizia il riscaldamento!
Paolini e Swiatek entrano adesso in campo!
Tutto pronto sul Centrale per questo ultimo quarto di finale all'Wta Wuhan
Il programma di sabato 11 ottobre del Wta Wuhan su Sky Sport
- Sabalenka-Pegula dalle 11
- Gauff-Paolini/Swiatek dalle 12.30
La gioia di Jasmine Paolini per i quarti di finale conquistati a Wuhan si intreccia con il dispiacere per l'infortunio di Clara Tauson, costretta al ritiro nel terzo set per un problema all'adduttore destro. "Mi dispiace per Clara, oggi stava giocando un tennis straordinario" ha detto Paolini nell'intervista in campo. Poi la dedica all'avversaria nella firma sulla telecamera: "Riprenditi presto". IL VIDEO
Paolini-Swiatek, tutti i precedenti
- 2018 – Praga, R2: Swiatek b. Paolini 2-0 (6-2, 6-1)
- 2022 – US Open, R1: Swiatek b. Paolini 2-0 (6-3, 6-0)
- 2024 – Roland Garros, F: Swiatek b. Paolini 2-0 (6-2, 6-1)
- 2024 – Billie Jean King Cup, SF: Swiatek b. Paolini 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
- 2025 – Bad Homburg, SF: Swiatek b. Paolini 2-0 (6-1, 6-3)
- 2025 – Cincinnati, F: Swiatek b. Paolini 2-0 (7-5, 6-4)
Jasmine Paolini ha affrontato sei volte in carriera Iga Swiatek, con un bilancio che vede la polacca vincente in tutti i confronti con un solo set vinto dall'azzurra nella Billie Jean King Cup 2024, a Malaga. Sul cemento, il parziale è di tre vittorie su tre partite per Swiatek.
La corsa alle Finals: la Race aggiornata
È testa a testa tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina per l'ottavo posto alle Wta Finals di Riyadh. L'azzurra è già qualificata in doppio con Errani. LA RACE
Tutte le partite su Sky Sport Plus ed Extra Match
Sara Errani e Jasmine Paolini si sono ritirate dal torneo di doppio di Wuhan: reduci dal trionfo a Pechino e saldamente prime nella Race alle Finals, le azzurre hanno deciso di rinunciare al match di ottavi contro Andreescu/Yuan. Paolini potrà così concentrarsi sul singolare, essendo in corsa anche per un posto alle Wta Finals.LA NEWS
Il cammino di Paolini a Wuhan
- 1T: Jasmine Paolini - bye
- 2T: Jasmine Paolini b. Yuan Yue 2-0 (3-6, 6-4, 6-3)
- 3T: Jasmine Paolini b. Clara Tauson 1-1 rit. (3-6, 6-1, 3-1)
Swiatek quest'anno ha vinto il WTA 1000 di Cincinnati, ma si è fermata agli ottavi sia a Montreal che a Beijing
Paolini ha raggiunto mercoledì contro la Tauson la 40^ vittoria stagionale: eguagliato il record del 2024
Jasmine Paolini è ai quarti di un WTA 1000 per la quinta volta in questa stagione dopo Roma, Cincinnati, Miami e Pechino
