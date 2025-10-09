Paolini e non solo: il programma su Sky

AWuhan Paolini giocherà gli ottavi di finale contro la danese e testa di serie numero 10 Tauson. A Shanghai al via i quarti di finale con Djokovic-Bergs e Rune-Vacherot. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Wta 1000 di Wuhan torna subito in campo Jasmine Paolini. Dopo la vittoria al debutto in tre set contro la cinese Yuan, l'azzurra affronterà agli ottavi di finale la testa di serie numero 10 Clara Tauson, reduce dal successo contro la croata Ruzic per 6-4, 6-0. Al Masters 1000 di Shanghai, invece, iniziano i quarti di finale: in campo Novak Djokovic, che affronta il belga Bergs, e Rune contro Vacherot.
Il programma di giovedì su Sky Sport e NOW
- non prima delle 8.30 - Wta Wuhan: PAOLINI (Ita) vs Tauson (Den)
- ore 9 - Masters 1000 Shanghai: Rune (Den) vs Vacherot (Mon)
- ore 12.30 - Masters 1000 Shanghai: Bergs (Bel) vs Djokovic (Srb)
Tutti i match con su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.