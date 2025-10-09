Paolini/Errani, forfait nel torneo di doppio

Esplora tutte le offerte Sky
Sara Errani e Jasmine Paolini si sono ritirate dal torneo di doppio di Wuhan: reduci dal trionfo a Pechino e saldamente prime nella Race alle Finals, le azzurre hanno deciso di rinunciare al match di ottavi contro Andreescu/Yuan. Paolini potrà così concentrarsi sul singolare, essendo in corsa anche per un posto alle Wta Finals

PAOLINI-TAUSON, HIGHLIGHTS

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno deciso di rinunciare a partecipare al torneo di doppio femminile al Wta 1000 di Wuhan, in Cina, dove dovevano debuttare direttamente agli ottavi contro la coppia formata dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yuan. Le azzurre erano prime teste di serie ma sono anche saldamente prime nella Race to Riad, così la mancata partecipazione non pesa, soprattutto dopo la vittoria appena ottenuta a Pechino, quarti titolo stagionale per loro. La toscana, inoltre, sta partecipando al torneo di singolare, in cui ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale, approfittando del ritiro nel terzo set della danese Clara Tauson. Venerdì per Jas un match fondamentale anche in ottica Wta Finals.  

